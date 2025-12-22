Hallan a recién nacido en una alcantarilla; el llanto alertó a los vecinos del sector

Un hecho que generó impacto entre los habitantes del sector se registró en la mañana de este domingo, cuando vecinos descubrieron a un recién nacido dentro de un sistema de alcantarillado. La situación se conoció luego de que varias personas escucharan un llanto persistente que provenía de la parte inferior de la vía, lo que despertó la alerta de la comunidad.

De acuerdo con los primeros testimonios, el sonido llamó la atención de quienes transitaban por la zona desde tempranas horas. Al acercarse al lugar, notaron que el llanto no provenía de una vivienda ni de un establecimiento cercano, sino desde una rejilla del alcantarillado. Ante la insistencia del sonido, decidieron revisar con mayor cuidado y confirmar lo que estaba ocurriendo.

Al constatar que se trataba de un recién nacido, los vecinos actuaron de inmediato y dieron aviso a las entidades correspondientes. Mientras llegaba el apoyo necesario, algunas personas se organizaron para facilitar el acceso al menor y evitar que la situación se agravara. La rápida reacción fue clave para que el bebé pudiera ser atendido en el menor tiempo posible.

Posteriormente, el recién nacido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió valoración médica completa. Según la información entregada, el menor se encontraba en condición estable, a pesar de las circunstancias en las que fue encontrado. El personal de salud activó los protocolos establecidos para este tipo de casos y garantizó su atención integral.

El hallazgo generó conmoción entre los residentes del sector, quienes manifestaron su sorpresa por lo ocurrido. Muchos de ellos señalaron que nunca habían vivido una situación similar y destacaron la importancia de haber actuado sin demora al escuchar el llanto. La zona permaneció con presencia institucional mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

Hallan a recién nacido en una alcantarilla /Foto: redes sociales

Buscan responsables de abandono de recién nacido

Las entidades encargadas iniciaron las acciones necesarias para ubicar a los responsables y esclarecer cómo el recién nacido llegó hasta ese lugar. De manera paralela, los organismos de protección de la infancia activaron la ruta de atención para garantizar el bienestar del menor, asegurando que reciba acompañamiento médico, social y legal.

Este tipo de casos activa de forma inmediata los protocolos de restablecimiento de derechos, los cuales buscan ofrecer al recién nacido un entorno seguro mientras se define su situación. Las autoridades recordaron que existen mecanismos institucionales para brindar apoyo a madres y familias que atraviesan situaciones difíciles, con el fin de evitar escenarios como este.

En redes sociales, la noticia se difundió rápidamente y generó múltiples reacciones. Usuarios destacaron la acción de la comunidad, que permitió que el bebé fuera localizado a tiempo. También se compartieron mensajes enfocados en la importancia de la atención oportuna y del acompañamiento institucional en estos casos.

El menor permanece bajo observación médica y seguimiento por parte de las entidades competentes. Su situación continuará siendo evaluada mientras avanzan los procedimientos administrativos y de protección establecidos por la ley.