Mujer embarazada encuentra a su pareja con la moza y la mechonea en plena vía pública

Un video que se volvió viral muestra el momento en que una mujer, en avanzado estado de embarazo, enfrenta a su pareja tras encontrarlo con otra mujer en una zona concurrida.

Mujer mechonea a la amante
Mujer embarazada mechonea al amante de su esposo
Foto: captura de video de INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Un episodio que se volvió viral en redes sociales ocurrió en Guayaquil, Ecuador, cuando una mujer embarazada descubrió a su esposo con otra mujer y terminó protagonizando una escena de tensión y violencia en plena vía pública.

Según los videos que circulan en plataformas como X, la mujer, identificada como Jahaira Núñez, comenzó a sospechar de su pareja luego de que él le dijera que asistiría a una cita médica. Movida por la inquietud, decidió seguirlo y lo encontró acompañado de otra mujer en el sector de La Atarazana, una zona muy transitada de la ciudad.

Puedes leer: Mujer descubre cientos de infidelidades de su marido y convierte su tusa en historia viral

Mujer embarazada mechonea a la moza de su pareja

Al percatarse de la situación, la mujer embarazada no contuvo su indignación y se lanzó directamente contra la supuesta amante de su esposo, desatando una fuerte discusión que escaló a golpes en plena calle.

En las grabaciones, que fueron captadas por varios testigos con sus celulares, se observa cómo ambas se jalan del cabello, se lanzan puños e intercambian insultos mientras peatones y conductores observan la escena con asombro.

El hombre, señalado como el esposo de Núñez, intentó intervenir para separar a las dos mujeres, pero sus esfuerzos fueron en vano ante la intensidad de la confrontación. La pelea fue tal que llegó a generar tráfico y varias personas que presenciaban los hechos trataron de mediar para evitar que la situación empeorara.

En uno de los videos que circuló en redes, se escucha a la esposa reclamar a su pareja, acusándolo de traición y expresando su incredulidad y dolor por la escena que presenciaba. Luego de la pelea, otro video muestra a la mujer sentada en el pavimento, visiblemente afectada y llorando, mientras algunas personas intentan ayudarla.

Publicidad

Tras el altercado, la policía llegó al lugar para controlar la situación y restablecer el orden, aunque, según versiones de testigos, el hombre y la presunta amante se retiraron del sitio antes de la llegada de las autoridades.

El caso generó un fuerte debate en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas.

Publicidad

Algunos manifestaron solidaridad con la mujer embarazada, señalando que su reacción era comprensible por el engaño, mientras que otros criticaron el uso de la violencia como respuesta a conflictos sentimentales.

Puedes leer: VIDEO: Despechada envía comida para perro a la amante de su novio en su cumpleaños

Mira también: ¿ANDRÉS ESCOBAR, CON LAS MANOS EN LA MOZA? PROMETIDA revela por qué se CANCELA su boda

