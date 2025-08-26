Video: mujer sorprende a su esposo en plena infidelidad y agarra a la amante de las mechas

En Sahagún, Córdoba, un fin de semana que prometía ser de música y rumba terminó convertido en todo un espectáculo inesperado. Dos mujeres se fueron de las mechas por un hombre al que varios ya llaman “el príncipe” o el “Don Juan” de la noche. La escena, digna de novela, quedó grabada en video y ahora circula en redes sociales, donde no paran los comentarios y las risas por la intensidad del encontrón.

Según lo que se conoció, la historia empezó cuando la esposa de este famoso “galán” lo pilló en un bar muy acaramelado con otra mujer. En lugar de palabras tranquilas o explicaciones, lo que vino después fue un agarrón monumental. En cuestión de segundos, ambas se trenzaron del cabello, y ni los intentos de varios hombres que estaban alrededor lograron separarlas. Al contrario, entre más buscaban soltarlas, más duro se sostenían.

Las imágenes muestran a los asistentes sorprendidos, algunos con la intención de intervenir, otros con la curiosidad de grabar todo con sus celulares. El que no podía disimular el asombro era el DJ del evento, que desde su cabina miraba incrédulo cómo la pista de baile se transformaba en un cuadrilátero improvisado. Muchos aseguran que hasta dejó de mezclar por unos instantes, porque el ruido del jaloneo se robó el protagonismo de la fiesta.

¿Qué pasó con el infiel de Sahagún?

El “príncipe” de la discordia, por su parte, quedó en medio del bochorno. Mientras las mujeres se jalaban sin contemplación, él apenas atinaba a mirar alrededor, tratando de controlar la situación, pero sin éxito. Algunos en redes ya lo bautizaron como el hombre más “salado” de Sahagún, pues en cuestión de minutos pasó de disfrutar de un rato alegre a protagonizar el video viral del momento.

Lo curioso es que, a pesar de todo el escándalo, hasta ahora se desconoce la identidad de las dos protagonistas. Nadie ha salido a dar declaraciones y, en el pueblo, solo se habla de “la esposa” y “la moza”, sin que se sepa a ciencia cierta quién es quién. Eso sí, el video ha servido para que los internautas saquen su creatividad con memes, frases y chistes, asegurando que este tipo de episodios solo pasan en la Costa.

La pelea, que se extendió varios minutos, fue imposible de contener. Los testigos aseguran que las mujeres parecían no sentir el esfuerzo de quienes intentaban separarlas, porque ninguna soltaba a la otra. Al final, fueron los mismos asistentes los que lograron calmarlas, pero el bar quedó marcado con la anécdota que seguramente se contará por mucho tiempo.