Valeria Afanador: lo que se sabe del extrabajador señalado por la rectora en la desaparición

En medio del desconcierto por la desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que no volvió a casa tras asistir a clases en Cajicá, Cundinamarca, salió a la luz un video que ha generado controversia. Se trata de unas declaraciones de Sonia Ochoa, rectora de la institución educativa donde ocurrieron los hechos, en las que señala a un extrabajador del colegio como supuesto responsable de lo ocurrido.

El material fue publicado por el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, y rápidamente encendió las alarmas, pues esta versión no habría sido entregada a la Fiscalía sino revelada en una reunión de padres de familia. La situación ha causado molestia y levantado serios interrogantes sobre por qué esta información no se conoció desde el primer día de la desaparición.

En el video, la rectora no solo habla del presunto extrabajador, sino que también se considera víctima dentro del caso. “La familia Afanador fue afectada, Valeria y la familia, pero una de esas víctimas es Sonia Ochoa como líder y representante del colegio”, afirmó, asegurando que lo sucedido también golpeó a la institución. Según sus palabras, “la persona que quiso hacer el daño me lo hizo a mí y al colegio”.



Puedes leer: Prueba reina en caso de Valeria Afanador; aparece lonchera y cartuchera escolar

Con un tono que generó aún más polémica, Ochoa insistió en que no busca justificación, pero que la situación la supera: “Esto no es una justificación ni que me digan ‘pobrecita’, porque esta es mi responsabilidad y les he enseñado a mi equipo de trabajo que cuando me equivoco lo asumo, que nunca me escondo (…) yo no les maquillo, estas son las cámaras y muestran ahí toda la situación”.

Frente a este escenario, Quintana ha sido enfático en señalar que la víctima central es Valeria y su familia, no la rectora. Para él, lo preocupante es que se esté hablando de un posible sospechoso a espaldas de la investigación oficial y sin habérselo contado a la Fiscalía desde el inicio.

Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un ex trabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades. @FiscaliaCol, pido investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su… pic.twitter.com/vYHsIUbjfX — Julián Quintana (@julianquintanat) August 26, 2025

Puedes leer: Familiar de Valeria Afanador revela lo que cree que pasó con la niña: “Lo tenemos clarísimo”



Abogado pide que Fiscalía actúe de inmediato en caso de Valeria Afanador

En entrevista con Semana, el abogado de la familia aclaró que no existían amenazas previas contra los Afanador. Además, fue tajante en decir que la responsabilidad de la rectora no se limita a dirigir el colegio, sino que como garante de los estudiantes debía informar desde el primer día cualquier hipótesis o indicio. En ese sentido, la acusa de haber ocultado información clave y de hablar solo hasta 14 días después de la desaparición.

Publicidad

Sobre el supuesto extrabajador, Quintana explicó que no tienen ningún dato concreto. “No sabemos quién es, ni cuánto tiempo trabajó en el colegio, ni por qué tendría enemistad con la institución o con la rectora. Esa revelación nos tomó por sorpresa cuando analizábamos las redes sociales y encontramos el video”. Según él, la información fue filtrada, no compartida oficialmente por la rectora, y ahora queda en manos de la Fiscalía determinar de inmediato quién es ese hombre y si tiene relación con lo ocurrido con Valeria.

El abogado dejó claro que, independientemente de hacia dónde se encamine la investigación, la rectora deberá responder como garante de lo sucedido dentro de la institución.