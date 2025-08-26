En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
RAFA PÉREZ EN LA KALLE
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Valeria Afanador: lo que se sabe del extrabajador señalado por la rectora en la desaparición

Valeria Afanador: lo que se sabe del extrabajador señalado por la rectora en la desaparición

En el caso de Valeria Afanador, un video muestra a la rectora del colegio señalando a un extrabajador como supuesto responsable de la desaparición de la niña en Cajicá.

¿Quién se llevó a Valeria Afanador de su colegio en Cajicá?
¿Quién se llevó a Valeria Afanador de su colegio en Cajicá?
/Foto: Semana/ Redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 26, 2025 05:00 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad