Mujer asegura que gritó "no tengo miedo, estoy con Dios" y el arma del sicario no funcionó

Mujer asegura que gritó “no tengo miedo, estoy con Dios” y el arma del sicario no funcionó

En Soledad, una joven de 18 años gritó que no tenía miedo porque estaba con Dios y el arma de sus atacantes falló, dejando a todos sorprendidos.

