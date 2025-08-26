Mujer asegura que gritó “no tengo miedo, estoy con Dios” y el arma del sicario no funcionó

En Soledad, Atlántico, un hecho que parecía sentenciado terminó dando un giro inesperado. Danecis Moreno, una joven de apenas 18 años, caminaba por una calle de un populoso barrio cuando fue sorprendida por dos hombres en moto. El parrillero sacó un arma y le apuntó directo, pero lo que siguió dejó a todos con la boca abierta: la pistola falló justo en el instante en que ella, con voz firme, les gritó que no tenía miedo porque estaba con Dios.

Puedes leer: Así fue como acabaron con la vida de Jaime Garzón hace 26 años; iba sonriente

Según lo que se conoció, la muchacha iba hacia la casa de una tía cuando los sujetos la interceptaron. En ese momento, mientras uno intentaba accionar el arma, ella no dudó en plantarse con fe y pronunciar esas palabras que hoy se repiten en todo el municipio. A pesar de que el gatillo fue presionado varias veces, ninguna bala salió. Los hombres, desconcertados, optaron por irse a toda velocidad.

Un testigo del hecho aseguró que alcanzó a escuchar cuando uno de los hombres le dijo a la joven: “su comadre le manda este regalo”. Luego intentaron disparar sin éxito. “La muchacha gritó algo y el arma no funcionó, ahí fue cuando arrancaron en la moto”, relató.

Después del intento fallido, Danecis se lanzó al suelo y lo primero que hizo fue agradecer a Dios por lo que para ella fue un milagro. El hecho no solo causó sorpresa en la comunidad, sino que rápidamente se viralizó entre vecinos y conocidos, quienes hablan del caso como una muestra de fe en medio del peligro.

Publicidad

Puedes leer: Murió por 45 minutos y asegura haberse encontrado con Jesús; relata lo que recuerda

Por ahora, la joven está resguardada con su familia, quienes se sienten temerosos de que vuelva a ocurrir algo similar. Ellos han pedido acompañamiento de la Policía para evitar que la situación se repita. Mientras tanto, las autoridades investigan quién estaría detrás de este ataque frustrado y cuáles serían los motivos.

Publicidad

Aunque no se han entregado mayores detalles sobre los responsables intelectuales, lo cierto es que este intento quedó marcado por el momento en que el arma se encasquilló, justo cuando la joven gritaba que estaba con Dios. Para muchos, fue la fe la que la protegió; para otros, un golpe de suerte que le salvó la vida.

Lo que nadie pone en duda es que lo sucedido ha causado un impacto profundo en la comunidad de Soledad. En cuestión de horas, la historia de Danecis se volvió tema de conversación en calles, tiendas y redes sociales, donde muchos la llaman “la muchacha del milagro”.