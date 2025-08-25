Murió por 45 minutos y asegura haberse encontrado con Jesús; relata lo que recuerda

Un hombre que estuvo clínicamente muerto durante 45 minutos regresó a la vida para contar una experiencia que lo marcó de por vida: asegura haber tenido un encuentro con Jesús mientras su cuerpo estaba inerte.

El protagonista de esta historia, Mike McKinsey, vivió el episodio durante una cirugía para extirpar su apéndice. Los médicos calificaron el caso como uno de los más complicados que habían visto. En medio de la intervención, su corazón dejó de latir, lo que obligó al equipo médico a aplicar maniobras de reanimación para intentar salvarlo.

Mientras los monitores indicaban ausencia de actividad vital, McKinsey asegura haber tenido una visión del hijo de Dios. Lo que describe ha sorprendido tanto a creyentes como a escépticos. Según McKinsey, Jesús apareció como un hombre de apariencia árabe, con túnica blanca y cabello castaño ondulado. Sus ojos, dijo, eran de un azul verdoso oscuro, tan penetrantes que sentía que podía ver directamente “dentro del alma”.

El hombre relata que se encontraba descalzo, aún con su bata quirúrgica, parado sobre un césped perfectamente cuidado, rodeado de pequeñas flores que parecían moverse “como si estuvieran bailando con el viento”.

Además, presenció un espectáculo que describió como gigantescos fuegos artificiales, que Jesús le explicó eran “la gloria del Señor”. La sensación de paz y luminosidad, según McKinsey, era absoluta, como si hubiera entrado en un mundo completamente distinto al que conocemos.

Así regresó a la vida después de ver a Jesús

Cuando los médicos lograron reanimarlo, lo primero que escuchó fue que le preguntaban si recordaba su nombre. En ese momento, se dio cuenta de que había cinco personas más a su alrededor vestidas de uniforme y escuchó que alguien decía: “volvió”. Fue entonces cuando pensó: “¡Madre mía, sí que morí!”.

La experiencia dejó a McKinsey con una impresión imborrable de la presencia divina y una visión que, según él, confirma la existencia de algo más allá de la vida terrenal.

Aunque el relato ha conmovido a muchas personas, especialmente aquellas con fe religiosa, también ha generado escepticismo. Algunos expertos sugieren que este tipo de experiencias podrían ser manifestaciones del cerebro durante periodos de ausencia de oxígeno o procesos neurológicos extremos que ocurren mientras el cuerpo está clínicamente muerto.

Aun así, Mike McKinsey ha compartido su experiencia públicamente, relatando cada detalle de la visión y el entorno que describió mientras estaba clínicamente muerto. Sus palabras incluyen la sensación de paz, la descripción de Jesús y el mundo que lo rodeaba, así como la intensidad del espectáculo de luces que presenció.