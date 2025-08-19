Lo pilló siendo infiel y le quemó la moto; lo que siguió terminó mal para la mujer

Un hecho insólito se vivió en San Roque, nordeste antioqueño, cuando una mujer, cegada por el enojo, decidió prenderle fuego a la motocicleta de su pareja después de descubrirlo supuestamente con otra mujer siendo infiel. La escena quedó registrada en video y no tardó en circular por diferentes redes sociales, donde en cuestión de horas se volvió viral y generó todo tipo de comentarios.

En las imágenes se observa a la mujer acercarse a la moto, rociar un líquido inflamable y prenderle fuego sin pensarlo mucho. El estallido de las llamas sorprendió a quienes estaban cerca, y por poco la situación termina en tragedia. Testigos aseguran que ella casi resulta con quemaduras, pues las llamas se expandieron de manera rápida y por instantes alcanzaron la zona donde estaba parada.



A pesar del susto, logró retirarse a tiempo y subirse a otra moto, la suya, para marcharse del lugar, mientras el vehículo de su pareja quedaba envuelto en llamas. Lo que parecía una venganza pasional terminó dejando más problemas de los que la mujer seguramente imaginaba.

El video, compartido en varias plataformas digitales, abrió un fuerte debate entre quienes aplaudieron la reacción de la mujer y quienes cuestionaron la manera en que decidió actuar. Algunos usuarios comentaron que “se la tenía merecida”, mientras otros recordaron que destruir bienes ajenos puede tener consecuencias legales.

Las posibles consecuencias legales

Aunque las identidades de los involucrados aún se desconocen, en redes circulan comentarios sobre lo que podría pasarle a la mujer si su expareja decide tomar acciones legales. Entre las opiniones más repetidas está que la ley podría obligarla a reparar económicamente los daños, lo que en la práctica significaría que tendría que pagar una nueva moto.

“Lo peor es que el tipo puede demandarla y con ese video tiene todas las pruebas. Al final, la que sale perdiendo es ella”, escribió un usuario en la publicación.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si hubo denuncia oficial ni tampoco se han revelado las identidades de los protagonistas del escándalo. Lo cierto es que la moto quedó reducida a cenizas, la mujer salió ilesa de milagro y el hombre, a pesar de perder su vehículo, podría tener en sus manos la ventaja de la ley.

