Luisa Fernanda W respondió qué haría si Pipe Bueno le es infiel: "Que me critiquen"

Luisa Fernanda W se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más destacadas de Colombia, con una sólida base de seguidores en redes sociales. Además de su rol como influencer, la paisa también ha incursionado en el mundo empresarial y actúa como representante de varias marcas de belleza y cuidado personal.

Junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, decidieron mudarse a México para iniciar una nueva etapa profesional en la carrera del artista de música popular.

En este nuevo país, Pipe busca ampliar su público y seguir desarrollándose en el ámbito musical. Como suele suceder con cualquier cambio de residencia, este proceso ha traído consigo emociones diversas como ansiedad, ilusión e incertidumbre.

Fiel a su estilo, Luisa Fernanda se ha mantenido activa en redes sociales. Recientemente, abrió una dinámica de preguntas con sus seguidores a través de la herramienta de Instagram conocida como la “Caja de preguntas”.

En este espacio, sus seguidores aprovecharon para consultarle sobre distintos aspectos de su vida, desde su experiencia como madre hasta sus gustos personales. Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención fue una de carácter hipotético.



¿Qué haría Luisa Fernanda W si descubriera mensajes comprometedores en el celular de Pipe Bueno?

Uno de los usuarios quiso saber cómo reaccionaría la influencer si encontrara conversaciones sospechosas en el celular de su pareja. Ante esta pregunta, Luisa no solo dio su punto de vista, sino que también reflexionó al respecto.

“Voy a ser honesta, esta respuesta es muy personal, no quiero que me critiquen”, comenzó diciendo. “Claro que me dolería, soy humana. Pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que se tratara de una infidelidad más grave.

Luisa Fernanda W confesó qué haría si Pipe Bueno le es infiel Foto: captura de pantalla Instagram @luisafernandaw

Publicidad

Primero hablaría con él, de forma honesta y sin exageraciones. Y si noto que tiene interés en otra persona, le diría que lo haga con tranquilidad, porque yo no pienso retener a ningún hombre”, afirmó.

Luisa también expresó que valora la libertad en el amor y que, si llegara a vivir una infidelidad, se daría el tiempo necesario para sanar emocionalmente. “Todos los días me repito que quiero vivir en libertad, y eso también se aplica a mis relaciones.

Publicidad

Lee más: Así luce el vestido de novia de Luisa Fernanda W; dejó a sus amigas boquiabiertas

Si llegara a pasar algo más serio, simplemente me despediría, me enfocaría en sanar, seguir avanzando y, por qué no, incluso abrirme a una nueva relación, si nace desde un lugar sincero y no desde una carencia”, añadió.

Finalmente, la influencer explicó que no tiene inconveniente en hablar de estos temas y que está convencida de que el amor genuino la ayudaría a salir adelante.

“La verdad es que estoy preparada para afrontar cualquier situación. Soy una persona bastante relajada. Cuando tienes amor propio, no te apegas a nada que no sea auténtico”, concluyó.

Mira también: LUISA FERNANDA W y PIPE BUENO tuvieron una experiencia espiritual con la VIRGEN y así reaccionaron