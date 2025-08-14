Resultados Icfes 2025: esta es la fecha y los pasos para consultarlos en línea

Si presentaste el examen del Icfes 2025, la fecha que debes marcar en tu calendario es el viernes 17 de octubre de 2025. Ese día podrás entrar a la página oficial del Icfes y conocer tu puntaje, el cual podría abrirte la puerta a becas, programas regionales, créditos con el Icetex y hasta reconocimientos académicos.

La prueba de este año puso a prueba la resistencia y la concentración de los estudiantes. En total, fueron 278 preguntas distribuidas así:



Matemáticas: 50

Lectura crítica: 41

Competencias sociales y ciudadanas: 50

Ciencias naturales: 58

Inglés: 55

Aparte, hubo un cuestionario extra de 24 preguntas que no influye en el puntaje, pero que sí se debía contestar. Todo en una sola jornada dividida en dos partes: la primera desde las 7:00 a.m. y la segunda arrancando sobre la 1:30 p.m.

Cómo consultar los resultados del Icfes 2025

Para ese esperado 17 de octubre, los pasos para ver y descargar tu puntaje son sencillos:

Ingresa a: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/resultados/ Haz clic en Consultar tu número de registro (si no lo tienes a la mano). Selecciona e ingresa tu tipo y número de documento. Digita tu fecha de nacimiento. Marca la casilla No soy un robot y presiona Ingresar. El sistema te mostrará tus resultados y tendrás la opción de descargarlos.

Te puede interesar: Esto cuesta los derechos de inscripción en la Universidad Nacional, ¿costoso?



¿Y si necesito resultados de años anteriores?

En la página principal encontrarás siete opciones para consultar resultados dependiendo del año:



2021 en adelante

2014-2 a 2020

1978 a 2014-1

Anteriores a 1977

Certificados de puestos (2008 a 2015)

Agrupados 2014-1 y anteriores

Agrupados 2014-2 y posteriores

Si el problema es que no recuerdas tu número de registro, hay dos alternativas:

Opción 1: Para pruebas Saber anteriores a 1977 y validaciones previas a 2005.

Opción 2: Para resultados desde el año 2005-1.

Con estas herramientas, no importa si tu examen es reciente o de hace décadas, el sistema está preparado para ayudarte a recuperarlo.

Publicidad

El 17 de octubre no solo será el momento de conocer cifras y puntajes, sino también de dar el siguiente paso en el camino académico o profesional que cada estudiante decida recorrer.