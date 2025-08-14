En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
ÚLTIMO VIDEO DE ALEJANDRA GÓMEZ
¿SE SEPARA MARCELO CEZÁN?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Resultados Icfes 2025: esta es la fecha y los pasos para consultarlos en línea

Resultados Icfes 2025: esta es la fecha y los pasos para consultarlos en línea

El Icfes pronto publicará los resultados del examen 2025. Te contamos cuándo, cómo consultarlos, descargarlos y qué hacer si no recuerdas tu número de registro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad