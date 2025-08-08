Estudiantes se salvan de Pruebas Icfes; las cancelan en varios lugares de Colombia

Este fin de semana, muchos estudiantes que ya se estaban preparando mentalmente para presentar las Pruebas Icfes recibieron una noticia inesperada: en varias zonas del país, los exámenes no se realizarán como estaba previsto.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que la decisión se tomó por temas logísticos y de seguridad en algunos municipios. Aunque no detallaron todos los motivos, sí dejaron claro que la prioridad es garantizar que las jornadas se realicen en condiciones adecuadas para todos los participantes.

Para quienes ya tenían la calculadora lista y el uniforme planchado, esto significa un respiro inesperado. No habrá que madrugar este domingo ni enfrentarse a esas largas horas de preguntas y respuestas. Sin embargo, no es un adiós definitivo, sino un “espere tantico”. El Icfes reprogramará la fecha y avisará con tiempo a los estudiantes afectados.

Entre los lugares donde no se presentarán las pruebas figuran municipios que, por diferentes circunstancias, no pueden garantizar la aplicación del examen en la fecha original. La entidad no quiso entrar en detalles específicos sobre cada caso, pero aseguró que está trabajando para que todos puedan presentar su prueba más adelante.

Dónde se cancelaron las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación este 10 de agosto

En total, son 27 municipios de Boyacá, junto a tres en Santander y dos en Cundinamarca, los que se quedarán sin presentar las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico este 10 de agosto. El Icfes explicó que las manifestaciones que se viven en la región han impedido el traslado seguro del material de examen, así como la movilidad del personal logístico encargado de la jornada.

En estos lugares, más de 22.500 estudiantes estaban listos para cumplir la cita con el examen, pero ahora deberán esperar a que la entidad fije una nueva fecha, que será anunciada por sus canales oficiales.

Por ahora, lo recomendable para los estudiantes es no bajar la guardia. Aunque el descanso inesperado cae como anillo al dedo, la fecha nueva llegará y lo mejor es seguir repasando. El Icfes recordó que la información oficial sobre nuevas programaciones se publicará en sus canales digitales y que los estudiantes deben estar pendientes para conocer cuándo y dónde se realizará la prueba finalmente.