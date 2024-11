ICFES se pronuncia sobre supuestos errores en Pruebas Saber 11, ¿se deben repetir?

El pasado 1 de noviembre, el ICFES reveló los resultados de las Pruebas Saber 11 correspondientes al calendario A, que se realizaron en agosto. Más de 610.000 estudiantes de todo el país participaron en esta evaluación, un proceso clave para acceder a la educación superior en Colombia. La noticia no tardó en llegar a redes sociales, generando muchas reacciones y, como suele ocurrir en estos casos, algunos rumores.

¿Errores en las Pruebas Saber 11 del ICFES 2024?

Poco después de la publicación oficial de los resultados, comenzaron a circular mensajes en redes sociales que hablaban de supuestos errores en la entrega de los resultados. Según estos rumores, se habrían detectado fallas en la plataforma o en la forma en que se presentaron los puntajes.

Publicidad

Sin embargo, el ICFES no tardó en desmentir estas versiones. En un comunicado oficial, el instituto aclaró que las noticias sobre estos supuestos errores eran falsas y advirtió a los estudiantes que no se dejaran llevar por información no verificada.

"Invitamos a verificar siempre con nuestros canales oficiales antes de compartir cualquier publicación", señaló la entidad.

Publicidad

A pesar de este pronunciamiento, el tema siguió causando inquietud entre algunos estudiantes, quienes empezaron a dudar de la veracidad de sus resultados. Como es de esperarse, en situaciones como esta, los rumores se difunden rápidamente y la confusión puede generar desconcierto.

Sin embargo, el ICFES dejó claro que los resultados eran correctos y que no había ningún problema con los puntajes. En ese sentido, la invitación es a mantener la calma y a siempre consultar los resultados a través de los canales oficiales del ICFES, como su página web.

Si al revisar tus resultados encuentras alguna discrepancia o si tienes dudas sobre cómo fueron calculados tus puntajes, el ICFES también ofrece la posibilidad de presentar quejas o solicitudes de revisión. En caso de que creas que hubo un error en tu examen, es importante seguir los procedimientos establecidos para que la situación se resuelva de manera adecuada.

Publicidad

Ante la información que está circulando en redes sociales acerca de presuntos errores en la publicación de resultados del examen Saber 11 calendario A, informamos que es falsa e invitamos a verificar siempre con nuestros canales oficiales antes de compartir cualquier publicación. pic.twitter.com/yb7ExY7MUQ — Icfes (@ICFEScol) November 8, 2024

Publicidad

Puedes ver | Pruebas Icfes Saber 11: puntaje para becas universitarias