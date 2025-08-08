Estas son las personas que deben declarar renta en agosto; link para consultar con cédula

Cumplir con las obligaciones tributarias no solo evita sanciones, sino que también ayuda a mantener un historial financiero limpio ante la DIAN. En agosto de 2025, miles de colombianos tendrán que presentar su declaración de renta, un trámite fundamental para regular su situación fiscal y evitar inconvenientes futuros.

Lee más: Impuesto predial Bogotá: sanciones y consecuencias de no pagar en la fecha límite

¿Quiénes están obligados a declarar renta en agosto?

Esta obligación no es exclusiva de quienes tienen un empleo formal. También deben declarar las personas que



Obtuvieron ingresos superiores a los topes establecidos por la DIAN en 2024.

a los topes establecidos por la DIAN en 2024. Recibieron pagos a través de plataformas digitale s o cuentas bancarias.

s o cuentas bancarias. Realizaron transacciones significativas , ventas de bienes o inversiones.

, ventas de bienes o inversiones. Tuvieron retenciones en la fuente durante el año, aunque no tengan impuesto a pagar.

Lee más: Truco para recibir 10% de descuento en el pago de tu impuesto vehicular

La declaración de renta es una radiografía financiera del año anterior. En ella se detallan:



Ingresos: salarios, honorarios, ventas, arriendos, intereses, entre otros.

salarios, honorarios, ventas, arriendos, intereses, entre otros. Gastos y deducciones: aportes a pensiones, salud, educación, vivienda.

aportes a pensiones, salud, educación, vivienda. Deudas: créditos hipotecarios, de consumo o comerciales.

créditos hipotecarios, de consumo o comerciales. Patrimonio: bienes muebles e inmuebles, inversiones y ahorros.

Con esta información, la DIAN determina si el contribuyente debe pagar un valor adicional o si, por el contrario, tiene saldo a favor que puede ser solicitado en devolución o compensación.

Dian se pronuncia sobre estafas /Foto: Dian- Getty Images

¿Cuál es el calendario para declarar renta en agosto?

Para este 2025, las fechas para presentar la declaración van del 12 al 29 de agosto, según los dos últimos dígitos de la cédula:



12 de agosto: 01 y 02

01 y 02 13 de agosto: 03 y 04

14 de agosto: 05 y 06

05 y 06 15 de agosto: 07 y 08

19 de agosto: 09 y 10

20 de agosto: 11 y 12

11 y 12 21 de agosto: 13 y 14

22 de agosto: 15 y 16

15 y 16 25 de agosto: 17 y 18

26 de agosto: 19 y 20

19 y 20 27 de agosto: 21 y 22

28 de agosto: 23 y 24

23 y 24 29 de agosto: 25 y 26

Lee más: Así funciona la nueva subasta de carros de la DIAN; hay desde $6.200.000

El Estatuto Tributario establece multas que pueden afectar seriamente el bolsillo:



Retraso en la presentación: 5 % del impuesto por cada mes o fracción de mes de atraso, hasta llegar al 100 %.

5 % del impuesto por cada mes o fracción de mes de atraso, hasta llegar al 100 %. No declarar: 20 % de los ingresos brutos del año anterior.

20 % de los ingresos brutos del año anterior. Errores en la declaración: del 10 % al 100 % de la diferencia entre lo reportado y el impuesto real.

Esto es lo que debes tener en cuenta para evitar problemas con la DIAN

Publicidad

Revise con anticipación si está obligado a declarar según los topes vigentes para 2024. Reúna todos los documentos: certificados laborales, extractos bancarios, soportes de inversiones, créditos y deducciones. Verifique los datos antes de enviarlos para evitar correcciones y sanciones. Si tiene dudas, acuda a un contador o utilice las herramientas en línea de la DIAN. No espere hasta el último día: el sistema puede presentar demoras por alto tráfico.

Mira también: Luis Carlos Reyes acusa a Armando Benedetti de clientelismo y él cuestiona su gestión en la Dian