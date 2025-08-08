Alista el efectivo: Nequi anuncia suspensión de su servicio; fecha y hora

Nequi, la billetera digital que hoy mueve el dinero de más de 25 millones de colombianos, anunció que realizará una pausa técnica en su servicio. La medida será corta, pero suficiente para que los usuarios tengan que ajustar cualquier movimiento planeado.

Puedes leer: Nequi presta hasta $25 millones y así puedes pagar cuotas desde $663 mil; requisitos

El corte está programado para el lunes 11 de agosto, entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m., una franja de bajo tráfico elegida para minimizar molestias. Durante ese lapso, la aplicación estará completamente fuera de línea y no se podrán hacer operaciones desde la app.

Según la compañía, la suspensión hace parte de un mantenimiento rutinario que busca optimizar el rendimiento y reforzar la seguridad del sistema.

Publicidad

Nequi anuncia suspensión temporal de su servicio: fecha y hora

La plataforma confirmó que en esos 30 minutos no será posible realizar ninguna de estas acciones:



Ingresar a la aplicación desde el celular.

Enviar o recibir dinero usando Nequi.

Hacer pagos de servicios públicos.

Recargar saldo en líneas móviles.

Ejecutar transferencias desde y hacia cuentas bancarias o entre Nequi.

Nequi explicó que este tipo de intervenciones son clave para mantener la estabilidad de la plataforma. En un comunicado, comparó la actualización con “hacer limpieza y mantenimiento en una casa para que todo siga en orden y funcionando bien”.

Lee también: No solo es para transferir dinero: más funciones de Nequi que quizás no conocías



Lo que sí seguirá disponible durante el mantenimiento

Aunque la app estará cerrada, no todo quedará bloqueado. Algunos servicios externos y alternos continuarán funcionando normalmente, como:



Pagos presenciales con la Tarjeta Nequi Visa en comercios físicos.

Operaciones a través de PSE, ya sea para pagar en línea o recibir transferencias.

Recepción de dinero desde otras entidades financieras o billeteras digitales.

En otras palabras, quienes tengan que recibir fondos o pagar directamente con la tarjeta no se verán afectados. La recomendación de la empresa es adelantar cualquier transacción que requiera ingresar a la app antes del horario anunciado.

Publicidad

Nequi no es solo una billetera digital. Entre sus funciones más populares están:



Pagos de facturas y servicios públicos sin comisiones.

Recargas de celular de forma inmediata.

Envíos y recepciones de dinero a través de Transfiya.

Créditos y préstamos gestionados desde la misma aplicación.

Bolsillos y metas de ahorro para organizar finanzas personales.

Además, ofrece cuenta de ahorros sin cuota de manejo, sin límites de monto para mover dinero y respaldada por el seguro de depósitos de FOGAFIN. La seguridad es otro punto fuerte, con autenticación biométrica y un botón de pánico que permite bloquear la cuenta en segundos.

Si bien la suspensión será breve, Nequi insiste en que los usuarios organicen sus movimientos para evitar inconvenientes. Programar pagos o transferencias antes de las 2:30 a. m. del 11 de agosto es la manera más sencilla de no quedarse a medias en una transacción.