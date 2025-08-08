Alista el efectivo: Nequi anuncia suspensión de su servicio; fecha y hora

Publicidad
Nequi, la billetera digital que hoy mueve el dinero de más de 25 millones de colombianos, anunció que realizará una pausa técnica en su servicio. La medida será corta, pero suficiente para que los usuarios tengan que ajustar cualquier movimiento planeado.
El corte está programado para el lunes 11 de agosto, entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m., una franja de bajo tráfico elegida para minimizar molestias. Durante ese lapso, la aplicación estará completamente fuera de línea y no se podrán hacer operaciones desde la app.
Según la compañía, la suspensión hace parte de un mantenimiento rutinario que busca optimizar el rendimiento y reforzar la seguridad del sistema.
La plataforma confirmó que en esos 30 minutos no será posible realizar ninguna de estas acciones:
Nequi explicó que este tipo de intervenciones son clave para mantener la estabilidad de la plataforma. En un comunicado, comparó la actualización con “hacer limpieza y mantenimiento en una casa para que todo siga en orden y funcionando bien”.
Aunque la app estará cerrada, no todo quedará bloqueado. Algunos servicios externos y alternos continuarán funcionando normalmente, como:
En otras palabras, quienes tengan que recibir fondos o pagar directamente con la tarjeta no se verán afectados. La recomendación de la empresa es adelantar cualquier transacción que requiera ingresar a la app antes del horario anunciado.
Nequi no es solo una billetera digital. Entre sus funciones más populares están:
Además, ofrece cuenta de ahorros sin cuota de manejo, sin límites de monto para mover dinero y respaldada por el seguro de depósitos de FOGAFIN. La seguridad es otro punto fuerte, con autenticación biométrica y un botón de pánico que permite bloquear la cuenta en segundos.
Si bien la suspensión será breve, Nequi insiste en que los usuarios organicen sus movimientos para evitar inconvenientes. Programar pagos o transferencias antes de las 2:30 a. m. del 11 de agosto es la manera más sencilla de no quedarse a medias en una transacción.
