Mujer embarazada pierde la vida tras recibir descarga eléctrica, ¿qué pasó con el bebé?

Una tragedia golpeó al corregimiento de Guaymaral, en Valledupar, donde una familia enfrenta un dolor doble: el fallecimiento de Sandra Paola Arévalo Paz, de 29 años, quien tenía siete meses de embarazo. La mujer perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en circunstancias que dejaron consternada a toda la comunidad.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, Sandra Paola se encontraba realizando actividades cotidianas cerca de un galpón de gallinas cuando ocurrió el accidente. Según las autoridades, la mujer se enredó en un alambre de púas que servía como cerca improvisada y que, presuntamente, estaba energizado. La descarga fue fulminante.

El primero en encontrarla fue un vecino que, en horas de la mañana del martes, llegó hasta el lugar para recoger a unos niños y llevarlos al Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Al acercarse, notó que Sandra estaba en el suelo, inmóvil, y rápidamente avisó a sus familiares.

Los allegados, desesperados, trasladaron el cuerpo al interior de la vivienda mientras esperaban la llegada de las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes.

EL BEBÉ NO PUDO SER SALVADO

El dolor se intensifica al saber que Sandra Paola estaba en la dulce espera de su segundo hijo. La ilusión de ampliar la familia se había convertido en una de sus mayores alegrías en los últimos meses. Vecinos relatan que, hace poco, había celebrado con entusiasmo el cumpleaños número 7 de su hija mayor, sin imaginar que sería uno de los últimos momentos felices que compartirían.

Su rol como ama de casa y madre dedicada era bien conocido en Guaymaral. Quienes la trataron la describen como una mujer alegre, trabajadora y entregada a su hogar.

Las autoridades iniciaron una investigación para confirmar si el alambre estaba conectado a una fuente eléctrica y si cumplía con las normas de seguridad. También se busca esclarecer si hubo algún tipo de negligencia que contribuyera al accidente.