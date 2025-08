Hombre pierde la vida tras descarga eléctrica en jacuzzi de un hotel; su esposa lo grabó

Murió en vacaciones. Así, sin previo aviso, un hombre de 36 años terminó su estadía en Ixtapa Zihuatanejo de la forma más inesperada y dolorosa. Sagid, oriundo de Morelia, Michoacán, había llegado al exclusivo Pacífica Resort el 19 de julio para disfrutar unos días de descanso junto a su esposa e hijo. Pero el 22 de julio, el jacuzzi de la habitación se convirtió en una trampa mortal.

Según su esposa, todo ocurrió en cuestión de segundos. La familia estaba disfrutando del jacuzzi privado de su suite cuando comenzaron a sentir pequeñas descargas eléctricas. Al principio, pensaron que era algo leve o pasajero. Sin embargo, la intensidad fue aumentando hasta volverse incontrolable. Ella y el niño lograron salir como pudieron, pero Sagid quedó atrapado. Al intentar sostenerse de un pilar, recibió una descarga mayor y cayó de nuevo al agua. Ya no volvió a levantarse.

El momento fue grabado. La propia esposa registró en video la emergencia con su celular. En medio del caos, lo que más ha indignado a los familiares fue la respuesta del hotel: no había personal médico en el sitio. En lugar de eso, enviaron a un salvavidas que, según denuncian, no sabía aplicar maniobras de reanimación. Para colmo, minutos después aparecieron trabajadores del área de mantenimiento, pero no para socorrer a Sagid, sino —según testigos— para manipular la instalación eléctrica de la habitación.

Las versiones no cuadran

La familia ha contado que desde el primer momento, el hotel intentó suavizar la versión de los hechos. Se habló de un posible infarto, incluso se mencionó que Sagid podría haber estado bajo efectos del alcohol o tener antecedentes médicos. Pero su esposa insiste: él estaba sano y no había ingerido licor ese día. Todo apunta a una falla eléctrica.

El hecho se volvió viral en redes sociales. El nombre de Sagid comenzó a circular con fuerza, acompañado de hashtags pidiendo justicia y denuncias por posible negligencia. Miles de usuarios compartieron el caso, señalando la aparente falta de protocolos de seguridad en el hotel, y cuestionando por qué una instalación de lujo tenía un jacuzzi con riesgo eléctrico y sin supervisión técnica adecuada.

El hotel, por su parte, no ha entregado una versión oficial contundente. La familia asegura que han recibido varias respuestas contradictorias y que, hasta el momento, no hay claridad sobre lo que realmente pasó dentro de esa habitación.