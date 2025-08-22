Las contundentes palabras de 'Moneda' sobre barristas que dan la vida por su equipo

Jorge Lizcano "Moneda," pasó por El Klub de la Kalle, una voz con autoridad y experiencia en el barrismo colombiano y se expresó sobre la situación vivida en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena, el pasado miércoles 6 de agosto donde dejó la trágica muerte de un hincha.

Puedes leer: Jorge Luis Lizcano revela la verdad de por qué lo conocen y apodan como ‘Moneda’

Moneda, al momento que se habló de este tema mostró una evidente tristeza, dado que estos incidentes representan un "retroceso de 10 años" para el barrismo colombiano, dado que con estas acciones se ignoran lo realizado por Goles en Paz y los diferentes ministerios del país.



Su mensaje es claro y contundente para los responsables: "El estadio se tiene que quedar en la casa, la tribuna la tienen que dejar aparte, afuera." Así mismo, ‘ Moneda’ mencionó que un concierto musical es para "disfrutar de un concierto de música," para "cantar, para bailar," y no "para ir a pelear".

De igual forma, señaló que la responsabilidad no solo recae en los agresores, sino también en los organizadores y las entidades distritales, quienes debieron prever el "impacto de ese grupo en las barras colombianas”, dado que se reunió gente de muchas zonas del país, al punto que Moneda señala que fueron 100 irresponsables los que arruinaron el evento para muchos.



¿Qué llevó a Moneda a cambiar ese "chip de euforia"?

Moneda describe que hubo una época donde tuvo un "pasado duro," siendo líder de una barra brava durante 14 años, donde además según él que lo llevó a estar "más de 10 veces en un hospital herido por arma blanca, por arma de fuego," a conocer la cárcel y a enterrar a "un montón de amigos, compañeros muertos por por esta vuelta de del fútbol".

Puedes leer: Moneda enseña el significado de palabras de la jerga barrista: “Ponle el ojo”

Publicidad

Sin embargo, explicó que un punto de inflexión "profundo", fue al momento de ver a su madre llorar, sumado a la pérdida de amigos y un encuentro personal con Dios durante un momento de crisis de salud y desesperación, al momento de estar bañándose. En ese instante, Moneda hizo una promesa de cambio.

Publicidad

Ahora, Jorge "Moneda" explicó que dedica su tiempo a dar "charlas a colegios distritales y a universidades,” donde pasa explicando el fenómeno del barrismo, "cómo era antes y cómo lo estamos viviendo ahora". Ha liderado un "código" de convivencia con sus "archirrivales" de otras barras, pidiendo disculpas y buscando la paz.

Su mensaje para los jóvenes de 17 a 25 años que aún viven con ese "chip de euforia" y piensan que "todo es violencia, que todo es droga, que todo es farra, que todo es tropel," es claro: "No la pirobal ya no es así ya todo cambió". Él les aconseja y les pide evolucionar, aprender a ser personas, a dejar la violencia en el pasado.

Mira la entrevista completa: Tras disturbios en el show de Damas Gratis, Moneda habló sin filtro y sentenció a los responsables