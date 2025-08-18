Así se veía Karol G antes de ser famosa; con cabello oscuro e intentando cantar en inglés

El pasado siempre guarda tesoros escondidos, y esta vez fue Karol G quien sorprendió a sus seguidores al revelar un video inédito de cuando apenas soñaba con hacerse un nombre en la industria musical.

En la grabación, la cantante aparece interpretando una canción de Alicia Keys, con un look completamente distinto al que hoy la caracteriza: cabello oscuro, camiseta verde fosforita y una voz llena de ilusión, aunque sin dominar el inglés.

La artista paisa compartió el clip a través de su cuenta de Instagram, confesando que este tipo de recuerdos le generan una mezcla de nostalgia y gratitud, pues le recuerdan lo mucho que ha avanzado desde aquellos días en los que subía videos caseros esperando que alguien se interesara en su talento.



Karol G y sus inicios en YouTube

En el video, Karol G canta “Try Sleeping with a Broken Heart”, de Alicia Keys, una de las canciones que marcó su etapa inicial. En ese entonces, la intérprete confesó que no hablaba inglés, por lo que improvisaba con las letras, inventando algunas palabras y cantando otras tal como las escuchaba.

Lejos de ser una limitación, este detalle se convirtió en un reflejo de su determinación. Su canal de YouTube se llenó de versiones de artistas como Lauryn Hill, mostrando que su pasión por la música era más fuerte que cualquier barrera idiomática.

Hoy, al mirar atrás, Karol afirma que rara vez se detiene a pensar en el pasado, pues siempre está enfocada en el futuro. Sin embargo, este hallazgo le permitió valorar aún más el camino recorrido, reconociendo que esos primeros pasos fueron claves para convertirse en la estrella global que es ahora.



La nostalgia y el apoyo de sus fans

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Miles de mensajes inundaron sus redes sociales, resaltando su esfuerzo y constancia. Frases como “el que persevera, alcanza” y “eres inspiración para todos” fueron protagonistas en los comentarios, confirmando que su historia motiva a muchos a no rendirse.

Además, el video llega en un momento en el que Karol G sigue expandiendo su legado musical. Recientemente, apoyó un remix realizado por el DJ Ben Vertz que une su voz con la de Sabrina Carpenter, alcanzando millones de visualizaciones en plataformas digitales. Este tipo de colaboraciones refuerzan su versatilidad y su constante búsqueda de nuevos sonidos.

Con este recuerdo, Karol G no solo abrió la puerta a la nostalgia, sino también a la inspiración, mostrando que los grandes sueños pueden nacer en los lugares más sencillos, como una habitación y una cámara casera.

