En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
PREDICCIÓN MHONI VIDENTE
DIVA JESSURUM FUE AGREDIDA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así se veía Karol G antes de ser famosa; con cabello oscuro e intentando cantar en inglés

Así se veía Karol G antes de ser famosa; con cabello oscuro e intentando cantar en inglés

La cantante colombiana, Karol G compartió un nostálgico video antiguo cantando en inglés cuando aún soñaba con ser descubierta. Así se veía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad