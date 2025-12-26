Video: mujeres se fueron a los golpes en un bus de Transmilenio lleno durante Navidad

Ni siquiera el ambiente festivo de la Navidad logró frenar los episodios de intolerancia en Bogotá. En las últimas horas, un hecho lamentable se registró dentro de un bus de Transmilenio, donde dos mujeres se fueron a los golpes en medio de una fuerte discusión, ante la mirada atónita de decenas de pasajeros.

El incidente, grabado por varios usuarios del sistema, no tardó en circular por redes sociales, generando indignación, críticas y un nuevo debate sobre la convivencia ciudadana.

De acuerdo con los videos difundidos, el altercado ocurrió en un bus dual que se encontraba completamente lleno, una situación común durante las fechas decembrinas, cuando la movilidad aumenta y el estrés se intensifica.

A diferencia de otros enfrentamientos que suelen originarse por disputas de espacio o asientos, en este caso el detonante habría sido un presunto comentario ofensivo dirigido al hijo de una de las mujeres involucradas.



Transmilenio: del reclamo verbal a los golpes en segundos

Testigos señalan que la discusión inició con gritos y reproches, pero escaló rápidamente cuando la madre del menor reaccionó de forma violenta tras escuchar el comentario.

En cuestión de segundos, ambas mujeres comenzaron a agredirse físicamente, tomándose del cabello y empujándose en el estrecho pasillo del articulado, mientras el vehículo seguía su recorrido.

La escena se tornó aún más tensa cuando un hombre, al parecer acompañante de una de las pasajeras, intentó intervenir de manera agresiva, lo que estuvo a punto de desatar una pelea de mayores proporciones.

Algunos usuarios trataron de separarlas, mientras otros, en lugar de mediar, reaccionaron con gritos, silbidos e incluso risas, evidenciando la normalización de este tipo de comportamientos dentro del sistema.

En uno de los momentos más comentados del video, una pasajera gritó con ironía “¡Feliz Navidad!”, resaltando el contraste entre el espíritu de paz propio de la época y la cruda escena de violencia que se desarrollaba dentro del bus de Transmilenio.

Transmilenio y el debate sobre la intolerancia urbana

Finalmente, gracias a la intervención de varios pasajeros, las dos mujeres fueron separadas y la situación no pasó a mayores. No obstante, el episodio dejó una sensación de incomodidad y preocupación entre los usuarios, que vieron cómo un trayecto cotidiano se transformó en un escenario de confrontación.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos internautas condenaron la falta de civismo y el recurso inmediato a la violencia, otros apuntaron al estrés constante, el sobrecupo y las difíciles condiciones de movilidad como factores que alimentan este tipo de episodios en Transmilenio. Para muchos, el sistema se ha convertido en un reflejo de las tensiones sociales que vive la ciudad.

Desde la empresa y las autoridades distritales se ha reiterado el llamado al respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica, especialmente en fechas como la Navidad, cuando se espera un ambiente de calma y reconciliación. Sin embargo, casos como este demuestran que aún queda un largo camino por recorrer en materia de cultura ciudadana.

