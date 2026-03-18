¿Le fueron infiel a Carmen Villalobos? Crecen versiones por una atractiva atleta

La ruptura entre el carismático presentador venezolano Frederik Oldenburg y la talentosa actriz colombiana Carmen Villalobos no solo dejó a sus seguidores con el corazón roto.

También encendió las alarmas de los programas de chismes, que ya buscan descifrar quién ocupa ahora el corazón del comunicador.

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La historia de amor, que comenzó oficialmente en 2023, llegó a su fin en diciembre de 2025, aunque la noticia no se hizo eco en los medios hasta principios de este 2026.



A pesar de que ambos siempre se mostraron muy abiertos y cariñosos en sus redes sociales, compartiendo viajes y momentos íntimos, decidieron manejar el cierre de su ciclo con una discreción admirable.

¿Quién es la mujer con la que hoy vinculan a Frederik Oldenburg, ex de Carmen Villalobos ?

El silencio entre ambos confirmó que los caminos de la actriz de "Sin senos no hay paraíso" y el presentador de deportes se habían separado.Sin embargo, en el mundo de las celebridades, el vacío informativo suele llenarse rápido con rumores.

Apenas unas semanas después de que la soltería de Oldenburg fuera oficial, el nombre de una nueva mujer empezó a sonar con fuerza: Marjanca Polutnik. Pero, ¿quién es ella y por qué todos los ojos están puestos en su Instagram?

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Polutnik es una reconocida deportista eslovena que saltó a la fama por su destacada participación en el reality de competencia física Exatlon Slovenija.

Además de su faceta como atleta de alto rendimiento, es una figura influyente en el mundo del fitness, donde inspira a miles de personas con sus rutinas y su estilo de vida saludable. El vínculo entre ella y Frederik parece haberse forjado en un escenario muy familiar para ambos: la República Dominicana.

Es bien sabido que Oldenburg pasa largas temporadas en la isla caribeña debido a sus compromisos laborales con proyectos televisivos de corte deportivo. Casualmente, este es el mismo lugar donde la atleta eslovena ha estado presente.

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Pero las coincidencias no terminan en la geografía. Los seguidores más detallistas notaron que durante 2024 hubo un intercambio sospechoso de "me gusta" y comentarios en las publicaciones de ambos.

La intriga creció cuando ambos asistieron a eventos deportivos de gran magnitud, como partidos de béisbol en Venezuela y Dominicana.

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Aunque cada uno publicó fotos por su cuenta, cuidando de no aparecer en el mismo encuadre, el hecho de estar en el mismo estadio y en las mismas fechas disparó las teorías de un romance secreto.

Por ahora, todo queda en el terreno de la duda. Ni Frederik ni Marjanca han dado el paso de confirmar una relación, y mientras algunos sugieren que hubo una tercera persona involucrada en el fin del noviazgo con Carmen Villalobos, lo cierto es que no hay pruebas contundentes.

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