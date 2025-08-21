Esta es la razón por la que Beéle se separó de su esposa, ¿hubo infidelidad?

La vida amorosa del cantante barranquillero Beéle vuelve a estar en el centro de la atención. Aunque su separación con la creadora de contenido Camila Rodríguez ocurrió hace más de un año, recientemente el tema ha vuelto a generar conversación debido a las declaraciones que la exesposa del artista ofreció en una entrevista con el youtuber UnTalFredo.

Camila, conocida como Cara en redes sociales, contó que la ruptura se debió a constantes infidelidades por parte del intérprete de Aloha. Según relató, uno de los momentos más difíciles sucedió cuando estaba en la semana 36 de su segundo embarazo.



“Yo le estaba preparando la maleta para que viajara a Miami, porque era su road mánager. Encontré un mensaje y grabé la evidencia. Cuando lo confronté, me dijo que estaba loca”, explicó. Cara aseguró que la mujer involucrada era la influencer venezolana Isabella Ladera, con quien Beéle inició una relación pública tiempo después.

Aunque en la relación no hubo agresiones físicas, las infidelidades afectaron seriamente la estabilidad emocional de Camila. Tanto así que, después de dar a luz, sufrió complicaciones médicas que la llevaron a cuidados intensivos y a una cirugía de urgencia. “Yo crecí soñando con una familia unida. Aguanté muchas humillaciones. En la UCI me preguntaba por qué soporté tanto”, confesó.

Beéle enfrenta serias acusaciones de violencia, drogas y más; su expareja cuenta todo Foto: Instagram @beele

Por otro lado, la relación entre Beéle e Isabella Ladera parece atravesar un momento complicado. Los seguidores notaron que ambos dejaron de seguirse en Instagram y que la modelo eliminó todas sus fotos junto al artista. Además, compartió un mensaje que encendió los rumores:

“En mi relación conmigo misma entendí que el amor lo puede todo”. Aunque no es la primera vez que enfrentan especulaciones sobre una ruptura en el pasado las desmintieron, las señales actuales sugieren que esta vez la separación podría ser definitiva.

En medio de la polémica, Cara subió un video a TikTok interpretando la canción Con Otra de Cazzu, acompañada de su amigo Valentino. Muchos lo interpretaron como una indirecta hacia Beéle, aunque ambos aclararon que no tenía relación con el tema.

Por el momento, el cantante no ha dado declaraciones sobre los rumores, pero en redes sociales los comentarios no se han hecho esperar: “Lo que mal empieza, mal termina”, “Beéle se quedó sin el pan y sin el queso” y “Con esto seguro saca otra canción”.

