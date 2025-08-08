La verdad detrás del video del tiktoker que “falleció” ahogado haciendo un reto

En las últimas horas, miles de usuarios en redes sociales quedaron con la boca abierta por un video que mostraba lo que, aparentemente, era la muerte de un tiktoker durante un peligroso reto. El protagonista de las imágenes era nada menos que Smil King, un creador de contenido dominicano con una enorme base de seguidores.

El metraje, que comenzó a circular con fuerza en TikTok y otras plataformas, mostraba al joven sumergiéndose en un enorme tanque de agua. Los primeros segundos parecían normales, pero con el paso del tiempo, la tensión aumentaba: Smil King empezaba a moverse de forma desesperada, como si estuviera luchando por salir a la superficie.

El dramatismo de las imágenes hizo que en cuestión de horas el clip se volviera viral. Cientos de internautas aseguraban que se trataba de un accidente real y que el influencer había perdido la vida. Algunos medios incluso replicaron la información sin confirmar los hechos, aumentando la confusión.

La rapidez con la que el video se esparció generó un torbellino de comentarios. Unos se preguntaban quién era el joven y qué lo había motivado a intentar algo así, mientras que otros dudaban de que lo ocurrido fuera real. Entre tanto, las especulaciones sobre la supuesta muerte de Smil King no paraban de crecer.

El tiktoker Smil King está vivo

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado. Horas después de que la grabación alcanzara millones de visualizaciones, se confirmó que Smil King no solo estaba vivo, sino que también estaba al tanto del revuelo que había causado.

El tiktoker, que cuenta con casi dos millones de seguidores en la plataforma, se caracteriza por crear contenido cargado de humor, retos y bromas de alto impacto. El famoso video, según explicaron algunos fans, no era nuevo: había sido grabado en 2023 y ya había circulado en otras ocasiones, siempre generando la misma confusión.

A través de su cuenta de Instagram, Smil King reaccionó con humor a los rumores sobre su supuesta muerte. “Wey, pero cómo así se murió, el loco mío”, escribió, dejando claro que todo había sido una exageración en internet.