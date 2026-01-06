Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAMBIO EN FESTIVO DE REYES
¿MADURO PODRÍA QUEDAR LIBRE?
CÉDULA DIGITAL GRATIS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”

Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo quedó el vehículo de la hermana de la creadora de contenido tras la imprudencia de un motociclista.

Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito
Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

La familia de la creadora de contenido Yina Calderón no comenzó de la mejor manera el año en curso, tanto es así que el pasado lunes 5 de enero, se reportó un grave accidente de tránsito protagonizado por Leonela, una de las hermanas de la influencer, quien se movilizaba en un vehículo particular que terminó en pérdida total tras un fuerte impacto.

El incidente ocurrió mientras Leonela conducía su automóvil acompañada por una amiga. Según los testimonios compartidos por la familia en redes sociales, el accidente fue provocado por la imprudencia de un tercero.

Puedes leer: Yina Calderón arremete contra Lina Tejeiro por fallecimiento de ser querido ¿irrespetuosa?

Una vez se conoció la situación, Yina Calderón, quien se encontraba descansando en la ciudad de Medellín al momento de recibir la noticia, relató que un motociclista, presuntamente en estado de embriaguez, se les atravesó de forma repentina en la vía, lo que ocasionó que el vehículo perdiera el control.

Te puede interesar

  1. Yina Calderón, influencer colombiana
    Yina Calderón se cambia el look y las redes no perdonan
    Foto: Instagram de Yina Calderón
    Farándula

    Yina Calderón reaparece con extremo cambio de look: “¿Quién le hizo ese mal?”

  2. Yina Calderón y La Tigresa del Oriente
    Yina Calderón sorprende con sus dotes al cantar
    Foto: Instagram de Yina Calderón y redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón muestra cómo canta y la comparan con El Agropecuario y Tigresa del Oriente

"Uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman para decirle que la hermana se accidentó", expresó Yina a través de sus historias de Instagram, notablemente afectada por la situación. A pesar de la gravedad del choque, la creadora de contenido dio un parte de tranquilidad al confirmar que Leonela y su acompañante salieron ilesas.

¿Qué más se conoció sobre el accidente de la hermana de Yina Calderón?

Sumado a esto, se conoció que el automóvil llegó a sufrir daños estructurales irreparables, tanto es así que Juliana, otra hermana de Yina, compartió imágenes que evidencian la magnitud del suceso: el vidrio panorámico quedó completamente destrozado, los airbags se desplegaron para amortiguar el golpe y una de las llantas del costado derecho resultó destruida.

Publicidad

Puedes leer: Yina Calderón arremete contra la Barbie colombiana tras supuesto atentado: “Me molesta”

Por lo cual, se conoció que este susto se suma a las recientes revelaciones sobre la salud de Leonela; hace poco tiempo, Yina Calderón compartió con sus seguidores que su hermana padece de artritis degenerativa, una enfermedad que afecta gravemente su cadera y piernas.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia
    Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia y que ya eligió otro país para vivir

  2. Fallece famosa presentadora de televisión
    Fallece famosa presentadora de televisión
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Presentadora y exreina muere a los 28 años tras enfrentar un agresivo cáncer

Al punto que Leonela tuvo que ser intervenida de urgencia en Barranquilla debido a este problema, el cual le genera dificultades notables para caminar. Por lo cual, Yina aprovechó para defender a su hermana de las burlas y memes que circularon en el pasado sobre su forma de caminar.

A día de hoy, no se han revelado detalles oficiales sobre la ubicación exacta del accidente ni sobre la situación legal del motociclista involucrado. Sin embargo, la familia Calderón se enfoca en la recuperación emocional de Leonela tras el traumático evento.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yina Calderón

Chismes de famosos

Accidentes de tránsito