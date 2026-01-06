Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”

La familia de la creadora de contenido Yina Calderón no comenzó de la mejor manera el año en curso, tanto es así que el pasado lunes 5 de enero, se reportó un grave accidente de tránsito protagonizado por Leonela, una de las hermanas de la influencer, quien se movilizaba en un vehículo particular que terminó en pérdida total tras un fuerte impacto.

El incidente ocurrió mientras Leonela conducía su automóvil acompañada por una amiga. Según los testimonios compartidos por la familia en redes sociales, el accidente fue provocado por la imprudencia de un tercero.

Una vez se conoció la situación, Yina Calderón, quien se encontraba descansando en la ciudad de Medellín al momento de recibir la noticia, relató que un motociclista, presuntamente en estado de embriaguez, se les atravesó de forma repentina en la vía, lo que ocasionó que el vehículo perdiera el control.



"Uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman para decirle que la hermana se accidentó", expresó Yina a través de sus historias de Instagram, notablemente afectada por la situación. A pesar de la gravedad del choque, la creadora de contenido dio un parte de tranquilidad al confirmar que Leonela y su acompañante salieron ilesas.

¿Qué más se conoció sobre el accidente de la hermana de Yina Calderón?

Sumado a esto, se conoció que el automóvil llegó a sufrir daños estructurales irreparables, tanto es así que Juliana, otra hermana de Yina, compartió imágenes que evidencian la magnitud del suceso: el vidrio panorámico quedó completamente destrozado, los airbags se desplegaron para amortiguar el golpe y una de las llantas del costado derecho resultó destruida.

Por lo cual, se conoció que este susto se suma a las recientes revelaciones sobre la salud de Leonela; hace poco tiempo, Yina Calderón compartió con sus seguidores que su hermana padece de artritis degenerativa, una enfermedad que afecta gravemente su cadera y piernas.

Al punto que Leonela tuvo que ser intervenida de urgencia en Barranquilla debido a este problema, el cual le genera dificultades notables para caminar. Por lo cual, Yina aprovechó para defender a su hermana de las burlas y memes que circularon en el pasado sobre su forma de caminar.

A día de hoy, no se han revelado detalles oficiales sobre la ubicación exacta del accidente ni sobre la situación legal del motociclista involucrado. Sin embargo, la familia Calderón se enfoca en la recuperación emocional de Leonela tras el traumático evento.