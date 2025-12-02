Presentadora y exreina muere a los 28 años tras enfrentar un agresivo cáncer

La farándula en Guatemala amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y exreina internacional de belleza, quien falleció este 29 de noviembre a los 28 años. Su partida generó impacto inmediato entre figuras del entretenimiento, la industria de los reinados y miles de seguidores que venían acompañando de cerca su proceso de salud desde inicios de 2024.

La cadena para la que trabajaba publicó el mensaje que oficializó la noticia. Allí resaltaron su disciplina, su sonrisa constante y la energía con la que llegaba a cada grabación. Para muchos, Raquel era el tipo de persona que iluminaba un set sin necesidad de esforzarse. Sus compañeros de producción coincidieron en que su profesionalismo y calidad humana marcaron cada etapa de los proyectos en los que participó.

Raquel Escalante había hecho público su diagnóstico a principios de año. Desde ese momento comenzó un camino médico que compartió con su audiencia con sinceridad y valentía. Contó que enfrentó una cirugía de emergencia, sesiones oncológicas exigentes, complicaciones intestinales y un daño en nervios que la obligó a permanecer largos periodos en clínicas. Más adelante, un fallo renal la llevó a tratamientos de hemodiálisis mientras estudiaban la opción de un trasplante. Aunque en un momento tuvo una recuperación parcial, la enfermedad regresó con fuerza y su estado se complicó en las últimas semanas.

Su proceso conmovió porque nunca ocultó lo que estaba viviendo. Desde la cama del hospital grabó videos explicando cómo avanzaba su tratamiento y habló de la importancia de hacerse chequeos oportunos. En varias publicaciones insistió en que su historia podía motivar a otras mujeres a detectar esta enfermedad a tiempo. Ese gesto abrió discusiones sobre salud femenina y prevención que terminaron volviéndose parte de su legado.

Fallece famosa presentadora de televisión /Foto: redes sociales

La presentadora también brilló en certámenes de belleza

Antes de llegar a la pantalla, Raquel ya tenía un recorrido sólido en los reinados de belleza. Representó a Guatemala en certámenes internacionales como Miss City Tourism World y Miss Tourism World. Su nombre comenzó a sonar más fuerte en 2021 cuando fue coronada Miss Guatemala Intercontinental, título que le abrió oportunidades en el modelaje y los medios de comunicación.

Ese mismo impulso la llevó a convertirse en presentadora del programa ¡Qué Chilero Fin de Semana!. Su estilo espontáneo y natural frente a cámaras hizo que el público la adoptara rápidamente. No tardó en convertirse en una de las caras jóvenes más queridas del canal. En redes sociales también construyó presencia, mostrando rutinas, proyectos laborales y momentos cotidianos que revelaban su personalidad sin filtros.