Kimberly Reyes revela difíciles momentos de su adolescencia enfrentando la depresión

La actriz colombiana Kimberly Reyes participó recientemente en una entrevista en el programa 'Inédito', en la que habló sobre una etapa difícil que vivió en su adolescencia relacionada con depresión, ansiedad y presión personal.

Sus declaraciones llamaron la atención del público debido a la sinceridad con la que abordó un tema que normalmente no suele tratarse de manera abierta en los medios.

Puedes leer: Kimberly Reyes rompe el silencio tras rumores de relación con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”



La presión personal que kimbrely Reyes afrontó en su adolescencia

Durante la conversación, Reyes recordó que desde muy joven experimentó una fuerte autoexigencia.



Según dijo, buscaba cumplir expectativas externas y al mismo tiempo mostrarse impecable en todo lo que hacía. “Había mucha presión, yo siempre quería dar el 100%”, afirmó al describir cómo esas exigencias fueron aumentando con el tiempo.



La actriz explicó que esa presión la llevó a atravesar un periodo emocionalmente complejo, en el que las sensaciones de ansiedad y tristeza eran constantes.

En la entrevista, Kimberly mencionó que esa etapa afectó su bienestar personal y la llevó a adoptar comportamientos que hoy reconoce como señales claras de malestar emocional. Explicó que durante varios años guardó silencio sobre la situación y trató de manejarla sola.

“Yo, como he dicho, desde jovencita me lastimaba mis brazos”, comentó, en referencia a un episodio que decidió transformar más adelante mediante un tatuaje en forma de corazón.

Publicidad

Esta frase fue una de las revelaciones que más llamó la atención del público, aunque la actriz no profundizó en detalles, manteniendo el enfoque en las razones emocionales y en su proceso de recuperación.

Uno de los momentos importantes de su relato fue cuando habló de su madre, quien eventualmente notó que algo ocurría. “Mi mamá en algún momento se dio cuenta”, dijo, señalando que ese descubrimiento marcó un punto clave en su proceso de buscar apoyo y enfrentar lo que estaba viviendo.

Publicidad

Reyes destacó que, aunque no fue un proceso inmediato, contar con la comprensión de quienes la rodeaban fue fundamental para empezar una etapa de recuperación y reflexión.

A lo largo de la entrevista, Kimberly Reyes insistió en la importancia de hablar de salud mental sin tabúes ni vergüenza. Señaló que muchas personas pueden atravesar situaciones similares sin entender del todo lo que les ocurre.

“Hay momentos que te dan más duro”, expresó, refiriéndose a lo difícil que puede ser enfrentar etapas de inestabilidad emocional sin herramientas o acompañamiento.

La actriz no ofreció detalles clínicos ni recomendaciones terapéuticas, ya que su intervención se centró en relatar lo que vivió y en explicar por qué considera importante compartirlo ahora.

Puedes leer: Las cinco cosas que no sabía sobre Kimberly Reyes; ¿Le sorprende?

Mira también: Sofía Vergara aparece irreconocible tras un problema en su ojo; no fue a los Emmy, ¿la golpearon?