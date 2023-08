La actriz y modelo Kimberly Reyes , a través de la red social Instagram, contó cinco cosas sobre su vida que nadie sabía. Una de ellas fue que antes de perfilarse como la profesional que es actualmente pensó, desde muy pequeña, irse por la rama de la salud, en este caso, de la medicina.

"Quería estudiar medicina cuando tenía 9 años y quería especializarme en el área de la genética", reveló Reyes, quien a su vez también dio a conocer a sus seguidores que le apasionaba la gimnasia olímpica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

"Mi mamá no me dejó ir, por más que le rogué, a clases de gimnasia olímpica ni de ballet", contó Kimberly Reyes. Por otro lado, dijo que se me hace imposible confiar en las personas que no toman ningún tipo de bebida alcoholica y que le asustan los gritos.

Publicidad

Reyes confesó que en su época de colegio ocupó el puesto 10 en el Icfes y que, en su momento, "nadie lo podía creer". "Yo me la pasaba era jugando voleibol, por eso nadie lo podía creer", aseveró.

¿Qué dicen sus amistades sobre ella?

Por su parte, una amiga de Kimberly, a través de un video publicado por la actriz en algunas historias de Instagram, también contó detalles “inéditos” de Reyes. En primer lugar, la mujer afirmó que la modelo le tiene pánico a los sapos y que es “extremadamente flexible”.

Publicidad

“Tiene una flexibilidad que me asusta”, expresó. Adicionalmente, la amiga de Kimberly Reyes dijo que la ropa interior de su amiga nunca se ve fea. “Increíble, ella no tiene ropa interior fea”, dijo entre risas.

Hay que decir que Kimberly Reyes comparte constantes publicaciones mostrando su vida luego de su ruptura amorosa. En las mismas se ve a la actriz compartiendo con su grupo de amistades en días de playa, pijamadas, salidas de noche, entre otras actividades.

Te puede interesar: Abuelita recibe emotiva recompensa por su ayuda desinteresada