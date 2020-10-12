En vivo
La Kalle  / Kimberly Reyes

Kimberly Reyes

  • Kimberly Reyes rompe el silencio tras rumores de relación con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”
    Kimberly Reyes y Beéle, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @kimberlyreyesh y @beele
    Farándula

    Kimberly Reyes rompe el silencio tras rumores de relación con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

    La actriz Kimberly Reyes compartió un video en sus redes sociales que genera más incertidumbre sobre una posible relación con Beéle.

  • Kimberly Reyes, reconocida actriz colombiana
    Kimberly Reyes, reconocida actriz colombiana
    /Foto: Instagram Kimberly Reyes
    Farándula

    Las cinco cosas que no sabía sobre Kimberly Reyes; ¿Le sorprende?

    La actriz y modelo Kimberly Reyes se confesó con sus seguidores y dio a conocer aspectos de su vida que jamás había revelado.

  • Kimberly Reyes, modelo y actriz colombiana
    Kimberly Reyes, modelo y actriz colombiana
    /Foto: Instagram @kimberlyreyesh
    Farándula

    Kimberly Reyes destapa su lado más sensual en micro bikini

    La modelo dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una sensual sesión con la que subió la temperatura.

  • Kimberly Reyes, actriz y modelo colombiana
    Kimberly Reyes, actriz y modelo colombiana
    /Foto: Instagram @kimberlyreyesh
    Farándula

    Kimberly Reyes sacó a relucir su retaguardia con pequeña tanga brasilera

    La actriz fue elogiada por otras figuras de la farándula al subir imágenes un poco subidas de tono con las que se robó todas las miradas.

  • 22974_Kimberly Reyes // FOTO: Instagram
    ¿Le falta afinar? Kimberly Reyes fue criticada por cantar ‘Tusa’ de Karol G
    Kimberly Reyes // FOTO: Instagram
    Farándula

    Kimberly Reyes se envenenó accidentalmente; nunca creyó hacerlo

    La famosa actriz contó la historia sobre cómo se había envenenado y recibió bastantes comentarios que reflejaban preocupación por su salud.

  • Kimberly Reyes, reconocida actriz colombiana
    Kimberly Reyes, reconocida actriz colombiana
    /Foto: Instagram Kimberly Reyes
    Farándula

    Kimberly Reyes menea la cola acompañada de un hermoso atardecer; dicen que no tiene ropa

    La actriz Kimberly Reyes puso a 'chorrear baba' a sus millones de fans al derrochar sensualidad mostrando su silueta.

  • Kimberly Reyes, reconocida actriz colombiana
    Kimberly Reyes, reconocida actriz colombiana
    /Foto: Instagram Kimberly Reyes
    Farándula

    Kimberly Reyes confiesa que se cortaba los brazos cuando algo le molestaba y muestra las cicatrices

    La actriz expuso que tuvieron que hacerle cirugías de reconstrucción debido al daño que se causó en medio de un problema de salud mental.

  • 8741_La Kalle - Kimberly Reyes la nueva diabla - Foto Instagram
    La Kalle - Kimberly Reyes la nueva diabla - Foto Instagram
    Farándula

    ¡Rayito va, rayito viene! Revelan prueba de que James estaría saliendo con Kimberly Reyes

    Un detalle que no pasa desapercibido relaciona nuevamente al futbolista con la actriz.

  • Kimberly Reyes - Foto Instagram
    La actriz aclaró rumores de su vida sentimental
    Foto Instagram
    Farándula

    Kimberly Reyes rompió su silencio y habló de su situación sentimental actual

    A la actriz se le relaciona con el futbolista colombiano James Rodríguez

  • 23679_Kimberly Reyes / Foto: Instagram
    ¡Literal paró tráfico! La atrevida foto de Kimberly Reyes desnuda en plena carretera
    Kimberly Reyes / Foto: Instagram
    Farándula

    ¿Es James? Tras rumores de romance, Kimberly Reyes es vista con un hombre en yate

    La actriz se mostró 'sin rollo' disfrutando del la brisa y el mar

