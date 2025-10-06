Kimberly Reyes rompe el silencio tras rumores de relación con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

Beéle últimamente es protagonista de varias noticias, debido a las especulaciones que hay con relación sobre su vida personal. Después del escándalo ocurrido con el video con Isabella Ladera. Sin embargo, ahora se trata de una posible relación con Kimberly Reyes.

Tanto es así que el periodista, Santiago Vargas reveló que entre la actriz Kimberly Reyes y el autor de varios temas Beéle, podrían estar iniciando una relación sentimental. Situación que generó mucho auge en las redes sociales, al punto que los seguidores de ambos quisieron confirmar dicha versión.

“Resulta que en redes sociales encontramos este video como prueba de un romance entre los dos. Parece ser un hotel y ambos están llegando y luego saliendo. O sea, hay dos planos, cuando alguien del equipo de Beéle se da cuenta de que están grabando, tratan de tapar el celular, pero es demasiado tarde”, mencionó el periodista.

A la par que se conoció este rumor, Kimberly Reyes volvió a llamar la atención de los curiosos con un particular video que publicó en sus redes sociales, donde grabó un contenido doblado de un audio inesperado. Dónde está repitió un diálogo, que dejó varias frases puntuales a sus seguidores.



¿Cuáles fueron las palabras de Kimberly Reyes ante una posible relación con Beéle?

En el vídeo compartido por Kimberly Reyes parecería una reacción a su posible relación con Beéle, planteó una respuesta totalmente curiosa, ya que la famosa dejó un texto en el que las personas se preocupaban más por la vida personal de ella, que esta misma.

“La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”, escribió en las imágenes compartidas en su Instagram. “Pero ese no es ningún novio mío, perro. Pero qué manera de empaquetarme a mí hombre, yo no quiero tener novio… y no tengo novio”, se escuchó, donde evidentemente no era su voz y solo se trataba de un contenido para redes.

Sin embargo, pese a este video compartido, Kimberly Reyes no se ha pronunciado respecto directa sobre una posible relación con Beéle, por lo cual, no se puede confirmar o desmentir la información entregada por el periodista en cuestión.

