La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mejor amigo de Karol G lanza fuerte mensaje sobre su distanciamiento: “Se pondrá peor”

Mejor amigo de Karol G lanza fuerte mensaje sobre su distanciamiento: “Se pondrá peor”

Daiky Gamboa le dedicó un extenso mensaje a Karol G, en el que habló sobre su amistad y cómo esta se ha distanciado con el tiempo debido a las obligaciones que ambos tienen.

Daiky Gamboa y Karol G, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @daikygamboa
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:03 p. m.