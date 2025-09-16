Mejor amigo de Karol G lanza fuerte mensaje sobre su distanciamiento: “Se pondrá peor”

Karol G está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, luego de su presentación en el Vaticano durante el concierto Grace for the World, un evento en pro de la fraternidad y la paz realizado el pasado sábado 13 de septiembre. Tras esto, su mejor amigo Daiky Gamboa le compartió un sentido mensaje.

La cantante antioqueña llegó al evento acompañada de su padre, luciendo un vestido negro de manga larga con detalles brillantes y un peinado recogido que dejaba caer mechones ondulados sobre su rostro.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue su dúo con Andrea Bocelli en donde los miles de espectadores alrededor del mundo quedaron fascinados por la presentación de Karol G. Al punto que la misma artista reconoció toda la emoción que tuvo al estar en el escenario con otros referentes musicales.

“El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy !!! Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro Y nadie pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, escribió Karol G en sus redes sociales una vez finalizó la presentación.

¿Cuál fue el mensaje de Daiky Gamboa a Karol G?

Tras terminada la presentación de Karol G en el Vaticano, miles de espectadores y usuarios de redes sociales celebraron este logró de la cantante colombiana. Especialmente, Daiky Gamboa o reconocido como el mejor amigo de la artista quien escribió una extensa publicación al respecto.

“Me olvidé de la semana de la moda, le dije no a un contrato y un viaje, porque sabía que tenía que venir a verla brillar, pero esta vez, iba a ser algo especial, así que el mundo se podía caer si quería, pero yo iba a estar ahí viéndola con mi boca abierta como siempre, llorando para luego morir de risa”, dijo.

Además, resaltó que es la primera vez en todos los años que llevan de amistad que se separan por mucho tiempo y afirmó que todo se pondrá peor debido a las obligaciones que tiene cada uno.

“Hicimos cuentas, y llevábamos más de dos meses sin vernos, es la primera vez que pasamos tanto tiempo sin coincidir, y la peor parte... es que solo se va a poner peor, porque ella cada vez está más ocupada y yo todos los días de mi vida me ocupo en trabajar muy duro para algún día ser como ella”, escribió.

Pese a eso, Daiky celebró el tiempo que logró compartir con Karol G días previos a la presentación de la colombiana en el Vaticano.

