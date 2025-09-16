Beéle estalla tras escándalo de video con Isabella Ladera; lanza fuerte mensaje

Una de las noticias que generó mayor polémica fue la filtración del video entre Beéle e Isabella Ladera, situación que generó todo tipo de comentarios y opiniones en internet, hecho que generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

Este material alcanzó a millones de personas, lo que llevó a Isabella Ladera se pronunciará públicamente, donde dejó claro que su equipo legal se encuentra trabajando para dar con los responsables de la difusión de contenido.

Por otro lado, Beéle tuvo una charla con Westcol donde se refirió a este escándalo que vive. Así mismo, explicó que se encuentra enfocado en su música y en sus proyectos personales, mientras su equipo legal se encarga de resolver la polémica.

¿Qué le dijo Beéle a Westcol sobre el video con Isabella Ladera?

Mediante una transmisión en vivo Beéle junto a Westcol se refirió a este video y mencionó que: “Papi, después de la primera inyección de la funa, uno es inmune ¿me entiendes? Uno entiende cómo es que se trabaja el morbo (...) como te quieren acabar la vida y cerrar las puertas, simplemente, por las malas intenciones de una persona", afirmó frente a las cámaras.”

El artista señaló que se encuentra enfocado en su vida personal y dejó claro que no permitirá que estos ataques o rumores interfieran con su estabilidad emocional, ni con su carrera profesional.

“Hermano, si tú sigues con tu vida y yo sigo con la mía, yo no tengo porqué cerrarte ninguna puerta, si ni siquiera te quiero volver a ver en mi vida. Hoy, cualquier persona se estanca mentalmente y le pone atención a un burro", agregó Beéle en su conversación con el streamer. De igual forma, agregó que seguirá haciendo música a pesar de las criticas que ha recibido.

Beéle fue enfático al expresar que su confianza esta puesta en su equipo jurídico en el manejo de la situación: “Lo demás que lo hagan los abogados y los jueces. Yo estoy tranquilo, porque ya me han pasado muchas cosas en la vida, y todo está en las manos de quienes deben estar”.

Finalmente, el artista expresó el agotamiento que le generan los constantes ataques: “Dame paciencia con tantos envidiosos”. afirmó, dejando en claro que no permitirá que los rumores o ataques afecten su estabilidad emocional o su carrera.

