Beéle estalla tras escándalo de video con Isabella Ladera; lanza fuerte mensaje

Beéle estalla tras escándalo de video con Isabella Ladera; lanza fuerte mensaje

El cantante de reguetón Beéle tuvo una conversación con Westcol y se refirió a toda la polémica por el video filtrado con Isabella Ladera, además de cómo está asumiendo esta situación.

Beéle estalla tras escándalo de vídeo con Isabella Ladera; lanza fuerte mensaje
Beéle artista colombiano, Isabella Ladera empresaria venezolana
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @beele y @isabella.ladera
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:56 a. m.