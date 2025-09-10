Sale a la luz la supuesta segunda parte del video que involucra a Isabella Ladera y Beéle

En redes sociales volvió a explotar la polémica con la difusión de un nuevo material que involucraría al cantante colombiano Beéle y a la influencer venezolana Isabella Ladera. El video, que apareció en la tarde del 10 de septiembre, rápidamente se volvió tendencia al señalarse como la segunda entrega de la grabación que ya había generado controversia días atrás, exactamente el 7 de septiembre.

El clip tendría una duración cercana a los cinco minutos y mostraría a la pareja en el mismo lugar donde se registró la primera parte. Sin embargo, aún no se ha confirmado su autenticidad. Usuarios en redes sociales han puesto en duda la veracidad del contenido, asegurando que podría tratarse de un montaje generado con inteligencia artificial, lo que mantiene en suspenso la credibilidad de la llamada “segunda parte”.

Isabella Ladera rompe el silencio tras filtración de video

Antes de pronunciarse de manera oficial, Isabella Ladera dejó ver su incomodidad a través de mensajes en Threads. Publicó frases como: “Las mujeres se apagan emocionalmente si las decepcionan” o “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”. Paralelamente, compartió imágenes junto a su hija, insinuando que encontraba refugio en su familia.

Más tarde, la venezolana emitió un comunicado contundente en el que responsabilizó directamente a Beéle de la difusión del video y aseguró que ya recibe asesoría legal para iniciar un proceso judicial, al considerar el hecho un acto de violencia contra la mujer.

En el documento, Ladera señaló: “Estoy profundamente devastada. Un momento privado fue filtrado sin mi consentimiento, en una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto, por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han pasado por algo similar”.

La respuesta de Beéle ante las acusaciones de Isabella Ladera

Tras las acusaciones, el equipo legal de Beéle se pronunció para desmentir la versión de Isabella Ladera. En un comunicado rechazaron la circulación del video y defendieron la inocencia del artista colombiano.

“Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, señaló la defensa del cantante.

Ten presente que expertos en derecho digital han advertido que la difusión, publicación y compartición de este tipo de videos podría constituir un delito, ya que se vulnera la intimidad y la dignidad de las personas involucradas. Además, quienes participen en la circulación del material podrían enfrentar consecuencias legales, desde sanciones económicas hasta procesos judiciales.

