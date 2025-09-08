Él es Hugo García, novio actual de Isabella Ladera; así reaccionó a video filtrado

El escándalo que sacude a las redes sociales tiene como protagonistas a Isabella Ladera y al cantante colombiano Beéle. Un video íntimo de ambos empezó a circular en plataformas digitales, desatando una ola de comentarios, memes y debates sobre la filtración. Lo que inició como un rumor terminó confirmándose cuando la modelo venezolana rompió el silencio con un comunicado oficial.

En sus historias de Instagram, Isabella no solo hizo referencia directa al cantante, sino que también mostró pruebas de que este episodio no la tomó del todo por sorpresa. Según explicó, desde julio había recibido advertencias de que alguien intentaría perjudicarla publicando ese contenido. Incluso compartió capturas de conversaciones donde un contacto le escribió: “Alguien te quiere rayar con un video”, junto con una captura del mismo material que hoy circula en redes.

La modelo aclaró que estas advertencias ocurrieron semanas antes del robo del que fue víctima, dejando claro que ambos hechos no tienen relación. Desde ese momento, decidió hablar con las personas más cercanas a ella para preparar el terreno.

Isabella habló con su familia y su novio antes del escándalo

El 13 de julio, casi dos meses antes de que el video se filtrara, Isabella ya había conversado con su familia y con su pareja, Hugo García. “Preparando el corazoncito de mi mamá”, escribió en un mensaje de esa fecha, mostrando que prefería anticiparse y que sus allegados supieran lo que podría ocurrir.

La propia Isabella reveló que le contó todo a su novio, Hugo García, y que él fue uno de los primeros en saber de las advertencias. Según sus palabras, él le brindó todo el apoyo desde el inicio, demostrándole que estaría a su lado en medio de la tormenta mediática. Este respaldo ha sido clave para la modelo, que en varias publicaciones ha dejado ver la cercanía y el apoyo incondicional que recibió por parte de su pareja.

Mientras tanto, Beéle ha preferido guardar silencio frente a la controversia, lo que ha dado aún más espacio a especulaciones y debates en redes sociales.

¿Quién es Hugo García, novio de Isabella Ladera?

Hugo García es un modelo, influencer y excompetidor de realities originario de Perú. Alcanzó popularidad tras su participación en el exitoso programa de competencia física Esto es Guerra, donde se ganó el cariño del público gracias a su disciplina deportiva y personalidad carismática.

Actualmente, es una figura consolidada en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores. Allí comparte sus entrenamientos, viajes, estilo de vida fitness y actividades al aire libre. Además, ha sido embajador de marcas deportivas y de aventura, lo que lo convierte en uno de los referentes peruanos más influyentes en el mundo digital.

Aunque mantiene cierta reserva sobre su vida personal, ha mostrado su cercanía con su familia y con su mascota, una perrita que incluso sirvió como pista para confirmar su relación con Isabella. Muchos notaron la coincidencia cuando la misma mascota apareció en publicaciones de ambos.

De acuerdo con medios peruanos y colombianos, Hugo e Isabella se habrían conocido en un evento internacional relacionado con la Fórmula 1 en Miami. Desde entonces, su relación ha sido constante, aunque manejada con discreción. Aun así, las pistas en redes han sido suficientes para que sus seguidores noten la química y cercanía entre los dos.

En medio del escándalo, la presencia de Hugo ha significado un respaldo fundamental para Isabella Ladera, quien pese a la polémica ha dejado claro que no está sola y que cuenta con el apoyo firme de su pareja.