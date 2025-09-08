En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Él es Hugo García, novio actual de Isabella Ladera; así reaccionó a video filtrado

Él es Hugo García, novio actual de Isabella Ladera; así reaccionó a video filtrado

La modelo Isabella Ladera confesó cómo le contó a su novio Hugo García sobre la filtración del video con Beéle. Así reaccionó él y te contamos cuánto llevan juntos y más detalles de su relación.

