Jessica Cediel fue internada de urgencia y dejó un mensaje que preocupa a fans

El nombre de Jessica Cediel volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por un motivo que generó preocupación. La presentadora colombiana sorprendió a sus seguidores el 11 de septiembre al compartir desde la clínica que había sido internada de urgencia, dejando un mensaje cargado de fe y esperanza: “Dios está en control y TODO tiene un para qué”.

La presentadora, de 43 años, anunció que estaría ausente por unos días mientras se recuperaba, pero que confiaba plenamente en su proceso. De inmediato, la reacción de los fans no se hizo esperar, con cientos de mensajes deseándole fortaleza y pronta mejoría.

En medio del revuelo, Cediel dejó claro que aunque la situación era inesperada, no perdía la tranquilidad. Sus palabras reflejaron la espiritualidad que ha marcado su vida en los últimos años y que hoy se convierte en su mayor refugio frente a las dificultades.



Mensaje desde el hospital de Jessica Cediel

A través de una publicación en Instagram, la modelo compartió una fotografía en la que se le veía recostada en una cama, con bata azul, tapabocas y una manilla de atención médica. Sin detallar el diagnóstico, confirmó que permanecería hospitalizada unos días para tratar su estado de salud.

“Nos vemos en un par de días, mi gente. Recuerden que Dios está en control y todo tiene un para qué. Los amo, bye”, escribió la presentadora, acompañando sus palabras con una expresión de calma que tranquilizó a algunos, pero que a la vez encendió la preocupación en la mayoría de sus seguidores.

Jessica Cediel fue internada de urgencia. Foto Instagram Jessica Cediel

El mensaje se viralizó en pocas horas, acumulando miles de reacciones, comentarios y cadenas de apoyo. Para muchos, fue inevitable recordar los momentos difíciles que Cediel atravesó en el pasado, cuando tuvo que someterse a cirugías por los biopolímeros que afectaron su salud.



Fans de Jessica Cediel están preocupados

Durante los últimos meses, Jessica Cediel se había mostrado muy activa en redes sociales, compartiendo viajes, reflexiones y detalles de su vida en Estados Unidos. Su hospitalización llegó de manera sorpresiva, interrumpiendo esa cercanía constante que suele tener con su público.

Sus seguidores no tardaron en inundar las plataformas con mensajes de apoyo y oraciones, recordándole que no está sola en este proceso. Muchos destacaron la fortaleza con la que ha enfrentado distintas pruebas en su vida y confiaron en que esta vez también saldrá adelante.

Por ahora, se espera que la presentadora comparta más detalles sobre su recuperación en los próximos días. Mientras tanto, sus fanáticos permanecen atentos y con la esperanza de verla nuevamente con la sonrisa y energía que la caracterizan, esa que la ha mantenido vigente en el corazón del público colombiano.

