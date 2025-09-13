Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
FESTIVAL CORDILLERA
ACCIDENTE TRANSMILENIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jessica Cediel fue internada de urgencia y dejó un mensaje que preocupa a fans

Jessica Cediel fue internada de urgencia y dejó un mensaje que preocupa a fans

Seguidores de Jessica Cediel expresaron preocupación por la salud de la modelo y actriz luego de que ella compartiera un inquietante mensaje.

Jessica Cediel fue hospitalizada y compartió un mensaje de fe que inquietó a sus fans.jpg
Jessica Cediel fue hospitalizada y compartió un mensaje de fe que inquietó a sus fans
Fotos: Instagram @jessicacedielnet
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 07:34 p. m.