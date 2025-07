Jessica Cediel enciende las redes con su estilo 'tropicoqueto'; desata suspiros

Jessica Cediel vuelve a ser el centro de atención en redes sociales. Esta vez, la presentadora, actriz y modelo colombiana dejó a más de uno sin aliento al compartir un video en su cuenta de Instagram en el que baila al ritmo de Tropicoqueta, la pegajosa canción de Karol G que se ha vuelto tendencia en plataformas digitales.

Luciendo una flor en su largo cabello negro, Cediel desplegó su faceta más tropical, desbordando carisma, seguridad y sensualidad.

El clip, que rápidamente sumó miles de interacciones, muestra a una Jessica relajada, sonriente y con el estilo vibrante que la caracteriza.

Sus seguidores no tardaron en llenar los comentarios de elogios, destacando su belleza y naturalidad.

“Eres maravillosa”, “Siempre tan bella”, fueron algunas de las frases que se repitieron entre los mensajes de admiración.

La modelo también ha sido blanco de críticas por su firme postura como cristiana. Sin embargo, ha respondido en más de una ocasión a quienes intentan encasillarla bajo estereotipos conservadores.

“Ser cristiana no significa ser mojigata”, ha declarado, dejando claro que su fe no está reñida con su libertad de expresión ni con mostrar su femineidad.

Este despliegue de energía y autenticidad ocurre poco después de que la también actriz publicara otro video, grabado desde el interior de un carro, donde reflexiona sobre las decepciones amorosas que ha vivido.

“Estaba leyendo unos mensajes y hay gente aterrada diciendo que si me han roto el corazón”, expresó entre risas.

Con su característico humor, confesó que ha vivido desamores, pero también ha roto corazones. “También he estado desubicada. He tenido momentos humildes, demasiados humildes… que uno mira para atrás y dice: ‘¿En qué momento me metí ahí?’”.

Cediel aprovechó ese momento íntimo para desmitificar la vida sentimental de las figuras públicas.

“Hay gente que cree que porque uno es figura pública no le pasa nada, pero no es así. Me pasa lo mismo que a vos”, afirmó con franqueza.

Aunque no mencionó nombres, sus palabras revivieron entre sus seguidores los recuerdos de su antigua relación con el cantante Pipe Bueno y los rumores que la vincularon recientemente con el puertorriqueño Daddy Yankee.

Con esta mezcla de sensualidad tropical, autenticidad emocional y firmeza espiritual, Jessica Cediel demuestra que no teme mostrarse tal como es. Y, como siempre, logra conectar con su audiencia.

