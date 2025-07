Letra completa de 'Ese hombre es malo', de Karol G; para dedicar a hombres infieles

Karol G sigue consolidándose como un ícono musical global, trascendiendo fronteras y rompiendo récords. Después de la histórica gira de su aclamado álbum "Mañana Será Bonito", " type="text/html" data-cms-ai="0"> que le valió un Latin Grammy "La Bichota" fue nombrada Mujer del Año por la revista Billboard.

Sin embargo, en la cima de su éxito, la artista sintió un llamado a mirar hacia adentro, una búsqueda que dio origen a su esperado nuevo álbum: "Tropicoqueta".

"Creí que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro... más adentro de mí, de quien en realidad soy", compartió la cantante en sus redes sociales, revelando que esta introspección, nacida de una "desesperación", la llevó a crear una obra que "suena a un pedacito de todos".

"Tropicoqueta", gestado desde agosto de 2023, prometía ser un viaje de sanación y conexión con su pasado, lleno de sorpresas y nuevas melodías.

Entre los temas que conforman " type="text/html" data-cms-ai="0">este nuevo proyecto, destacan títulos como "Latina Foreva", "Viajando por el Mundo X Manu y Chao", "Papasito", y "Amiga Mía" X Greeicy, entre otros.

Pero hay una canción en particular que ya resuena como un himno para quienes han experimentado el dolor de la traición: "Ese Hombre es Malo". Esta pieza, cargada de una honestidad cruda y emociones a flor de piel, se perfila como la banda sonora perfecta para liberar la frustración y empoderar a aquellos que han sido víctimas de la infidelidad.

La letra de "Ese Hombre es Malo" es un reflejo de la dolorosa realización de un engaño, donde la intuición femenina se confronta con la cruda realidad.

Habla de la sutil, pero innegable evidencia de un amor que se comparte con otros, y la valentía de la mujer para reconocer una verdad incómoda. Es un grito de desilusión, un reconocimiento del engaño y una afirmación de dignidad ante la traición.



'Ese Hombre es Malo' de Karol G, letra completa

Mientes, y aunque me digas que estoy loca, esta loca conoce perfectamente

Que estás con una, estas con otra, pero esa que llegó es diferente

Me deja pistas en tu ropa para que yo sepa que ella está presente

Y mientes

Y ni siquiera te esfuerzas a ocultar lo que hoy es tan еvidente

Seguramеnte, cuando hacíamos el amor, ella pasaba por tu mente

Dime si quieres que me vaya, para que sean felices para siempre

Es que ese hombre es malo, es mentiroso, es posesivo

Se veía tan convencido de querer estar conmigo

Es que ese hombre es malo, es desleal, es atrevido

Porque quiere estar con dos, con tres, pero también conmigo

Creías que tus trucos no me los sabía

Que las marcas en tu cuerpo, no te las veía

Mirabas el teléfono y te sonreías

Creíste que ganabas, mientras me perdías

Salí, me emborraché, en cada copa, te pensé

Sin dignidad, perdí el caché de tanto, tanto que lloré

Ni así pudiste ver los años que te dediqué

Maldito el día en que me hice tu mujer

Porque ese hombre es malo, es mentiroso, es posesivo

Se veía tan convencido de querer estar conmigo

Es que ese hombre es malo, es desleal, es atrevido

Porque quiere estar con dos, con tres, pero también conmigo

Y ahora, yo me voy con este corazón herido

Porque yo siempre fui suya, pero él nunca fue mío