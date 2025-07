Karol G, con su vestido Schiaparelli bordado y escote corazón, fue una de las figuras destacadas de la Semana de la Moda en París.

Sin embargo, su experiencia se vio empañada por una polémica que ha abierto un debate sobre el reconocimiento y la representación en espacios elitistas de la moda.

Todo comenzó con una publicación en Instagram de la revista británica Dazed y su sección Dazed Fashion.

En un video que documentaba a las celebridades presentes en la primera fila del desfile de Schiaparelli, se mencionó explícitamente a Hunter Schafer, Cardi B y Dua Lipa.

Pero no a Karol G, quien estaba sentada junto a ellas. La omisión, más allá de lo accidental, fue interpretada como un ninguneo por parte de la comunidad digital, especialmente por sus seguidores latinos.

Los comentarios no se hicieron esperar. "¿Disculpe, pero quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?", escribió Ricky Martin directamente en la publicación, en inglés:

“Excuse me, but who are the ladies sitting next to Karol G?” El gesto del cantante puertorriqueño fue aplaudido en redes y visto como un acto de respaldo hacia su colega.

Así fue el desplante que Karol G sufrió en París; Ricky Martin salió en su defensa Foto: @dazedfashion

Eiza González también se sumó: “Why am I not surprised you decided to fully ignore that Karol is sitting right there… smh.” ("¿Por qué no me sorprende que hayan decidido ignorar completamente que Karol está sentada ahí?...")

Los mensajes de apoyo no pararon ahí. “Todos somos Ricky Martin en este momento”, se leía en varios comentarios. “Gracias por el espaldarazo a una figura latina. Creo que eres de los pocos que entienden la vibra”, escribió un usuario colombiano.

Karol G, por su parte, no hizo declaraciones públicas sobre el tema, aunque su equipo compartió imágenes del evento donde se le ve sonriente y deslumbrante. Su actitud tranquila ante el silencio mediático ha sido interpretada por muchos como una muestra de elegancia y madurez.

El desplante ha generado una discusión más amplia sobre la visibilidad de artistas latinos en escenarios de alta moda. Aunque Karol G ha sido reconocida globalmente por su música y estilo, episodios como este muestran que aún existen barreras sutiles que impiden una representación justa y equitativa.

La artista paisa, que acaba de lanzar su álbum Tropicoqueta —una mezcla de sonidos tradicionales colombianos con estética vedette y ritmos modernos— ha logrado posicionarse como un ícono global.

Su presencia en París fue una celebración de su éxito, pero también un recordatorio de los retos que aún enfrenta el talento latino para ser valorado en igualdad de condiciones.

Aun cuando algunos intenten omitirla, Karol G no pasa desapercibida. Y si alguien lo olvida, siempre habrá una comunidad —y colegas como Ricky y Eiza— lista para recordarlo.

