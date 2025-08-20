En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
RENTA CUIDADANA 2025
¿EPA COLOMBIA SALIÓ DE LA CÁRCEL?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / En Casa  / Por qué debes tapar los alimentos al meterlos al microondas: beneficios y cuidados

Por qué debes tapar los alimentos al meterlos al microondas: beneficios y cuidados

Descubre por qué es importante tapar los alimentos al usar el microondas. Evita salpicaduras, conserva mejor el sabor y protege tu salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad