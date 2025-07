¡Cuidado con la air fryer! Estos alimentos podrían arruinarla y hacerte daño

La air fryer se ha convertido en la reina de muchas cocinas. Rápida, práctica y con la promesa de preparar comidas más saludables, este electrodoméstico se ha ganado su lugar. Pero ojo, no todo lo que tienes en la nevera o la alacena puede ir directo al cestillo. Algunos alimentos, por más inofensivos que parezcan, no solo pueden dañarla, sino que podrían poner en riesgo tu salud.

Puedes leer: Air Fryer: alitas de pollo crujientes y picantes en menos de 30 minutos

1. Quesos blandos o muy grasosos

Meter un pedazo de queso tipo brie, camembert o mozzarella sin recubrimiento es receta para el desastre. Se derrite demasiado rápido, chorrea y termina quemándose o pegado en las paredes de la freidora. Además, cuando la grasa se calienta a temperaturas altas sin control, puede liberar compuestos nocivos.

2. Alimentos con mucha agua: verduras muy húmedas o frutas

Vegetales como pepino o frutas como la sandía y la naranja simplemente no se llevan bien con la air fryer. En lugar de asarse, se evaporan, salpican y pueden generar vapor excesivo dentro del aparato. No solo dañan la cocción, sino que pueden hacer que la freidora trabaje de más, reduciendo su vida útil.

3. Carnes con mucho adobo o en salsas espesas

No es lo mismo meter un trozo de carne condimentado que uno bañado en salsa BBQ o una costilla empapada en salsa teriyaki. El exceso de líquido no se fríe bien, chorrea al fondo, se quema y genera humo. Además, muchas de estas salsas contienen azúcares que, al sobrecalentarse, se convierten en acrilamidas, compuestos que no son nada saludables.

Publicidad

4. Alimentos empanizados industrialmente, pero congelados

Aunque suena tentador meter unas croquetas congeladas o unas alitas rebozadas directo a la air fryer, muchos de estos productos vienen con recubrimientos diseñados para freírse en aceite. Cuando se cocinan al aire, pueden quedar crudos por dentro y quemados por fuera, y algunos de sus componentes, al no cocinarse bien, podrían causar malestar estomacal.

5. Papel aluminio o papel parafinado sin asegurar

Usar papel aluminio en la air fryer no está prohibido, pero si no se coloca correctamente, puede obstruir la circulación del aire caliente o incluso volar dentro del compartimento y tocar la resistencia. Lo mismo ocurre con papeles encerados. Esto no solo daña la máquina: podría generar fuego o quemaduras si no se manipula con cuidado.

Publicidad

6. Huevos con cáscara

Meter un huevo entero a la air fryer es una idea que muchos han intentado por redes sociales, pero que no siempre termina bien. La presión interna puede hacer que el huevo explote. Más allá del reguero, el riesgo de quemaduras al abrir la freidora es real.

Conclusión práctica:hogagar

Aunque la air fryer es una aliada poderosa en la cocina, no es mágica ni universal. Es clave leer bien las instrucciones, evitar improvisar con alimentos que no están diseñados para ese tipo de cocción y tener cuidado con ingredientes grasosos, húmedos o con coberturas peligrosas. Usarla bien puede ahorrarte un buen susto.