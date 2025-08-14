Esposa de Marcelo Cezán rompe el silencio con un mensaje que deja muchas preguntas

En las últimas horas la reconocida cantante y bailarina Michelle Gutty, y actual esposa del presentador Marcelo Cezán lanzó un enigmático mensaje en sus redes sociales esto con relación a su futuro. Recordemos que esta pareja es una de las más estables de la farándula, pese a que recientemente se encuentran distanciados.

La bailarina suele tener una conexión con sus seguidores en redes sociales, al punto que le gusta interactuar diariamente con estos, donde muestra las rutinas que realiza, los tiempos que pasa con su familia y también diferentes vídeos e imágenes sobre sus creencias, pero, en esta ocasión, compartió una reflexión sobre la persistencia.

“Todo tiene solución, vales lo suficiente como para no rendirte… Y no tienes que esperar a que alguien te lo diga, debes saberlo y tenerlo anclado en tu mente y corazón”, destacó la esposa de Marcelo Cezán en su red social de Instagram.

Posteriormente, destacó en la publicación la importancia de continuar con un camino pese a las dificultades y no conocer el rumbo de las situaciones: “No todo es color de rosa pero si puedo quitarle las espinas a las rosas para disfrutarlas mejor, olerlas, tenerlas en mis manos etc.”

Finalmente, cerró la publicación con el mensaje que a la vida toca ponerle la otra mejilla y eso no es ser estúpido, sino que este es un acto de amor propio en el sentido emocional y madurez, debido a que según Michelle hacer eso refleja que no se está tomando nada personal.

Así inició la relación de Marcelo Cezán y Michelle Gutty

Marcelo Cezán y Michelle se terminaron conociendo en el año 2011, cuando la bailarina tuvo que participar en un evento en donde el presentador se encontraba trabajando, posteriormente se percataron que tenían muchas cosas en común, en especial el tema de su fe cristiana.

Según relata, la pareja se conocieron un 16 de diciembre, conversaron el 18 y dos días después decidieron establecer su relación, gracias a la conexión que tuvieron estos al instante.

Por otro lado, cuentan que en varias ocasiones pensaron en vivir juntos al poco tiempo, sin embargo, se dieron cuenta que los procesos por los que estaban pasando impidieron hacerlo. Luego de pasar tres años juntos, se distanciaron por ocho meses, y al momento de volver Cezán le propuso matrimonio.

