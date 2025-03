Esposa de Marcelo Cezán es fuertemente criticada por su apariencia: "Sabe con qué se casó"

La actriz y cantante colombiana Michelle Guty, quien sostiene una relación sentimental con el reconocido presentador de televisión Marcelo Cézan , mostro su molestia cuando un usuario anónimo la criticó por un video que subió a su perfil de TikTok.

En el video se muestra cuál es la rutina que tiene junto a su familia los días que están descansando en casa. Se podía ver como estaba vestida y también como despedía a su esposo junto e hijo cuando salen rumbo a sus labores cotidianas.

La crítica que hizo este usuario anónimo fue: “No sé, tú te ves tan desarreglada para él y tienes un carácter muy extraño”.

A lo que Michelle le respondió mediante un video que también publicó en su red social:

“ Pues a mi me encanta estar desarreglada un domingo, amo, soy feliz estando desarreglada, viendo a mi marido y durmiendo a mi hijo porque desde el 1 de enero yo he tenido trabajo sin parar. De lunes a sábado y me produzco, cuando me tengo que producir, ponerme la pestaña, el maquillaje, el tacón y toda la vaina para lo que tengo que hacer, pero no voy a estar arreglada todo el tiempo”.

También aclaró que su relación con su esposo es tan buena que no tiene que aparentar o vestir bien para que su esposo se sienta bien, “ La ropa más chévere que yo tengo se llama curiosidad y mi esposo sabe con qué se casó, si no, no llevaríamos casi 14 años juntos y se casó por lo que tengo adentro del corazón, adentro de la cabeza y si hablamos de lo superficial, también dentro de la pijama”, comentó Michelle.

Finalizó este video dejando un mensaje a su critico manifestando la mujer que es y que su esposo todos los días disfruta de su gran compañía.

“Menos mal no me casé contigo porque ese carácter extraño, a mi marido le fascina” expresó Michelle.

Este video dio de que hablar ya que sus seguidores aplaudieron y le comentaron en su red social de TikTok expresando su apoyo.

" Excelente respuesta, esto es un mujer segura, muy bien”, “No entiendo porque la gente es tan metida, cada quien vive como quiera”, “Estoy asombrada de la falta de respeto de la gente , eres divina, Michelle” y “Eres muy linda y se nota que eres re buena onda” fueron algunos de los comentarios que salieron en defensa de la actriz colombiana Michelle Guty.

