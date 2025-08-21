Roberto Blanco lanzó picante piropo a Dani del Desafío en El Klub, ¿quiere con todas?

El primer capítulo de esta 'saga de piropos' tuvo como protagonista a Isabella Ladera, quien acaparó las redes sociales por un inesperado intercambio con el locutor de La Kalle.

Todo comenzó cuando Isabella publicó un video pidiendo a sus familiares y amigos que evitaran saludarla de beso en la mejilla, argumentando que los productos de cuidado personal de algunas personas le irritaban la piel.

Este inusual pedido fue tema de conversación en El Klub de La Kalle, donde Manuela Cardona y Roberto Blanco debatieron al aire sobre la situación.

Fue en este contexto, con su característico humor y una "evidente admiración por la modelo," que Roberto Blanco lanzó una broma que encendió las redes: si Isabella llegaba algún día a la cabina, él preferiría saludarla con un beso en la boca.

El comentario, aunque ligero, generó curiosidad entre los oyentes y rápidamente se viralizó. Lo que nadie esperaba fue la reacción de Isabella Ladera.

La modelo no solo respondió con varios "ja" en los comentarios, dejando claro que el comentario le causó gracia, sino que también compartió el video en sus historias de Instagram, añadiendo un toque personal a la interacción.

Lo más sorprendente fue su mensaje inesperado: “Te abrazo con amor”. Con esta frase, Isabella transformó una propuesta de beso en un gesto cargado de "afecto y buena energía," lo que, por supuesto, incrementó la emoción del propio Roberto Blanco.

El locutor no dudó en repostear la respuesta con entusiasmo, escribiendo en su cuenta de Instagram: "Ay Gonooo, esta vuelta se escaló" y agregando un jocoso “Ahí te voy Miami,” demostrando su disposición a ir hasta donde vive la modelo e influenciadora, aunque fuera solo por un abrazo.

Pero la habilidad de Roberto Blanco para los piropos no se detuvo ahí. Recientemente, durante una entrevista en el mismo programa, El Klub de La Kalle, con Daniela Zuluaga, participante de "El Desafío," el locutor volvió a hacer gala de su encanto.

Desde el inicio de la entrevista, Roberto Blanco dejó claro que Daniela era su "amor platónico," refiriéndose a ella cariñosamente como "mi Dani" y expresando su fascinación por ella en días anteriores.

Incluso, bromeó sobre su condición de "mueco" (refiriéndose a la ausencia de dientes) dado que Daniela es odontóloga, usando la frase "el amor nos une, cuando quieras te atiendo," un claro guiño a su profesión.

Sin embargo, el momento cumbre llegó al finalizar la conversación. Con una audacia que provocó risas y admiración entre los presentes, Roberto Blanco lanzó una propuesta dental-romántica directa a Daniela. Mirándola a los ojos, le dijo:

"Quiero arrancar siendo tu incisivo central... y sin el tiempo ser tu primer molar". Esta ingeniosa metáfora odontológica, que jugaba con los términos dentales para expresar su deseo de un acercamiento, dejó a todos sorprendidos.

Estos dos episodios, protagonizados por Roberto Blanco en El Klub de La Kalle, pintan el retrato de un locutor carismático y con un gran sentido del humor.

