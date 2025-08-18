Participante del Desafío casi pierde la vida; “me dejaron el estómago abierto”

El reality más famoso de Colombia no solo se recuerda por pruebas de fuerza, resistencia y drama, también por las historias humanas que lo rodean.

Tal es el caso de Lina Margot Salazar, exparticipante del Desafío 2023 que salió del reality tras sufrir una lesión en el pie, quien compartió recientemente un relato estremecedor sobre cómo una lesión desencadenó una crisis de salud que la llevó al borde de la muerte.

Su testimonio va mucho más allá de la competencia. Lo que comenzó como un dolor abdominal aparentemente común terminó convirtiéndose en una experiencia que la marcó para siempre. Hoy, ella misma lo resume como un verdadero milagro de vida.



Desafío médico: del dolor abdominal a la cirugía de emergencia

Según narró en La Red, todo inició con un cólico bajo y un sangrado inusual. Creyendo que se trataba de problemas en los ovarios, decidió buscar atención médica domiciliaria. Sin embargo, el dolor no cedía, los antibióticos no funcionaban y su estómago comenzó a inflamarse de manera alarmante.

Después de varios días de malestar y de ser enviada a casa sin respuestas claras, Margot regresó al hospital, donde por fin los especialistas decidieron llevarla a cirugía. Allí descubrieron lo que realmente ocurría: una peritonitis pélvica con acumulación de pus que amenazaba su vida.

Publicidad

“Si no la hubiéramos operado hoy, usted no amanecía mañana”, le confesó uno de los médicos. La decisión fue radical: dejarla con el estómago abierto para salvarle la vida, mientras planeaban nuevas intervenciones.

Publicidad

El Desafío de la vida: fe, milagro y recuperación

En los días siguientes enfrentó dos operaciones más. Durante la tercera, una complicación la llevó a cuidados intensivos, con los pulmones gravemente afectados y bajo un coma inducido. Allí, entre la inconsciencia y la lucha, asegura que tuvo una experiencia espiritual que le dio fuerzas para regresar.

“Yo le dije a Dios: si es mi momento, me voy. Pero si me dejas, prometo valorar cada instante”, recordó. Esa conexión con la fe y su disciplina como exatleta del Desafío fueron clave en su recuperación.

Mira la entrevista completa a continuación:

Hoy, Lina Margot comparte su historia no solo como testimonio de supervivencia, sino también como un llamado a escuchar al cuerpo, insistir en la atención médica adecuada y nunca rendirse. Su paso por el programa quedó atrás, pero el verdadero Desafío lo enfrentó en un quirófano y lo superó con coraje y gratitud.

Te puede interesar: DESAFÍO SIGLO XXI: ¡ABRAHAN SE DESPACHA CON TODA!