Isa, del Desafío 2025, toma radical decisión sobre la creación de contenido, ¿se retira?

Isabel Carvajal, conocida como Isa, una de las participantes más comentadas del ‘Desafío Siglo XXI’ y oriunda de Bello, Antioquia, sorprendió al público tras su eliminación al revelar que no seguirá creando contenido para adultos.

A sus 27 años, Isa, quien fue considerada una de las mujeres más fuertes del concurso por sus habilidades físicas, compartió en una entrevista para La Red los motivos detrás de este giro radical.

Un giro forzado por la pandemia Antes de incursionar en el modelaje, Isa se desempeñó durante cinco años como bartender en Provenza, Medellín.

Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 significó un "golpe muy difícil" para ella, ya que el cierre de bares y restaurantes la obligó a buscar nuevas formas de generar ingresos.

Sin acceso a un computador para teletrabajar, una amiga le ofreció una oportunidad en un estudio de modelaje, donde decidió comenzar. Esta actividad, aunque rentable, no estuvo exenta de desafíos.

La complejidad detrás de las cámaras Isa desmintió la percepción común de que el modelaje webcam es un trabajo sencillo o que "solo es verse bonita".

Con firmeza, defendió la complejidad de su labor, afirmando que es un "trabajo bastante difícil" que exige una "disposición física, disposición mental y emocional".

Según sus palabras, es una actividad que "juega con cada parte de tu ser, juega energéticamente, juega con muchas cosas" y no todas las personas son capaces de realizarlo.

El ‘Desafío’ como catalizador del cambio La decisión de Isa no fue impulsiva, sino que obedece a una meta que se había fijado desde el inicio de su carrera en el modelaje webcam: trabajar por cinco años. "Esa meta, por cosas de la vida, mágicamente se cumple. Este año ya se cumplió, de hecho", aseguró.

Al alcanzar este objetivo, Isa se dio cuenta de que el oficio "no me llena, no me apasiona, no me nutre".

Su experiencia en el ‘Desafío Siglo XXI’ fue crucial en esta transformación. La competencia, más allá de la exigencia física, se convirtió en un refugio y un espacio para el autodescubrimiento.

Isa confesó que el reality "ha cambiado mi vida en muchos aspectos desde el punto de vista de cómo me proyecto, de lo que quiero ser, de mis sueños". Le permitió entender que es "capaz de hacer muchas cosas que nunca pensé o imaginé que iba a lograr", transformándola tanto interna como externamente.

Incluso, reveló que la llamada del ‘Desafío’ llegó en un momento personal muy duro, tras la pérdida de un bebé, sintiendo que la oportunidad era un mensaje de esperanza.

Un futuro en las redes sociales Con una nueva perspectiva de vida, Isa planea aprovechar la visibilidad obtenida en el ‘Desafío’ para potenciar su presencia en el ámbito digital. "Voy a tomar la oportunidad que tengo en el Desafío para crecer en redes y para trabajar con mis redes sociales", afirmó, marcando así el inicio de una nueva etapa profesional lejos del contenido para adultos.

