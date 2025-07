Andrea Serna deja al descubierto cambios que hizo para estar en el Desafío: "Ha costado"

Andrea Serna, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana y el rostro principal del popular ‘Desafío’ de Caracol Televisión desde 2019, ha decidido abrir su corazón para compartir las profundas inseguridades y los retos personales que ha enfrentado desde que asumió este exigente rol.

Puedes leer: Sale a la luz FOTO de Andrea Serna cuando tenía 15 años; irreconocible

Lejos de los reflectores que la muestran como una presentadora aguerrida y estricta, Serna confesó que el camino no ha sido fácil, admitiendo abiertamente:

"Me ha costado ganarme un espacio como conductora del formato". Esta revelación la hizo a través de su cuenta personal de Instagram, donde publicó una reflexión sincera sobre su evolución en el programa.

La presentadora, con una trayectoria marcada por programas en los que se mostraba cercana a los participantes y con un estilo más delicado, se encontró con un formato que exigía una transformación radical. "Yo me veía y decía: ‘Todavía hay algo que no me cuadra’", recordó sobre sus inicios.

Pasar de los "vestidos largos" a una postura "ruda, estricta, guerrera" representó un verdadero desafío personal, algo que le costó asimilar pero que ahora disfruta.

Publicidad

Serna, quien desde joven ha sentido simpatía por el deporte, practicando baloncesto, voleibol y gimnasia, reconoció que "entrar al universo de los atletas" desde su nueva perspectiva ha sido duro, incluso para alguien con su afinidad por la actividad física.

Andrea Serna, presentadora colombiana Foto: Instagram de Andrea Serna

Más allá de las dificultades, el 'Desafío' se ha convertido en una escuela de vida para Andrea Serna. La caldense destaca cómo el programa le ha permitido fusionar "la feminidad, la delicadeza y al mismo tiempo ser aguerrida", una combinación que considera "increíble".

Publicidad

Puedes leer: Andrea Serna revela el miedo del cuál nunca había hablado; lo superó gracias al Desafío

La consistencia y la resiliencia son valores que el reality le ha enseñado a aplicar en su propia vida, comprendiendo que dar el 100% en un proyecto, incluso cuando uno se siente al 10%, es clave para mantener el enfoque.

Además, ha observado de cerca la sorprendente fortaleza mental de los desafiantes, quienes, a pesar de sus "cuerpos de acero" y apariencia ruda, revelan una "vulnerabilidad" profunda.

La imagen de atletas agotados en la lona, repitiéndose "sí pueden", para luego levantarse y ganar, ha dejado una marca en ella.

Pero la travesía de Andrea Serna en el 'Desafío' no sería posible sin una "red de apoyo" sólida que la respalda incondicionalmente. La presentadora enfatizó el rol crucial de su esposo, el empresario Juan Manuel Barraza, con quien se casó en 2010 y con quien tiene una hija, Emilia, nacida en 2014.

Publicidad

Barraza, hermano de la también presentadora María José Barraza, ha asumido importantes "cambios" en su propia rutina para acomodarse a las exigencias del programa. Andrea Serna reveló que su pareja "modifica sus horarios, cambia sus vuelos de trabajo" para que ella pueda cumplir con su compromiso.

Este apoyo se extiende a los abuelos "en primera fila" y a los tíos "a una llamada de distancia", sin olvidar el acompañamiento de sus amigas. Para Serna, este respaldo familiar y de amistades es invaluable.

Publicidad

Mira también: 😱 ¡Claudia RENUNCIÓ a El Desafío y dejó a todos furiosos! Cuervo reaccionó sin filtros