Daniela Ospina sacó los trapitos al sol por la difícil decisión que tomó junto a su hija

Daniela Ospina es reconocida por ser una de las grandes influencers del país, al punto que muchos usuarios ya la reconocen gracias a su rol de empresaria, creadora de contenido y mamá. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al explicar cómo es su día con sus hijos, al punto de hacer una dura confesión de esto.

Recordemos que en estos momentos la modelo se encuentra trabajando en la crianza de Salomé Rodríguez y de su otro hijo, Lorenzo, fruto de su amor con Gabriel Coronel y a su vez se encuentra haciendo diferentes proyectos en sus redes sociales. Pero a su vez muchos seguidores han querido saber más sobre la vida de la expareja de James Rodríguez.



Ante todo esto, Daniela Ospina compartió con allegados, conocidos y fanáticos de esta la nueva aventura que emprendió con Salomé, esto con relación a la nueva faceta digital que estaba teniendo su hija en los últimos meses, donde comentó que está dejó de tener clases virtuales para asistir presencialmente.

¿Qué comentó Daniela Ospina sobre su hija Salomé?

Según contó Daniela Ospina, su primogénita dejó de asistir a las clases virtuales que tenía y retomó su asistencia al colegio presencial. Así mismo, explicó que ahora su hija se encuentra asumiendo nuevos retos y desafíos, al punto que decidió cambiar un poco de su rutina del día a día.

Hecho por el cual la influenciadora compartió en sus historias en redes sociales que este capítulo iniciaba de manera innovadora, permitiéndole a su primogénita disfrutar de compañeros y preparándola para todos los aprendizajes y actividades especiales que tiene que realizar en el colegio.

“Súper superbien, está feliz de nuevo estar en su colegio”, comentó Daniela Ospina, sin embargo, sí compartió un poco de tristeza al resaltar que ya no verá tanto a la niña, dado que también estará en el equipo de voleibol del colegio y no tendrá tanto tiempo para estar con ella.

“Ahora mismo está en el equipo de voleibol, entonces obviamente cada vez la van a ver menos porque literal ni yo la veo (...) Entrena todos los días, y bueno, qué chévere que pueda estar, en todo en este mood del deporte”, aseguró la modelo, a su vez también se refirió que este es un periodo de cambio para las dos.

Finalmente, afirmó que está muy feliz por verla tan comprometida con las cosas que hace y eso le llena el corazón, pese a que no la verá tan seguido como lo hacía antes.

