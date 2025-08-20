Él era el vocalista de Enigma Norteño que murió a los 38 años tras un ataque

La música regional mexicana está de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte de Ernesto Barajas, reconocido cantante y vocalista del grupo Enigma Norteño, quien perdió la vida a los 38 años en un ataque armado que ha conmocionado tanto a sus seguidores como a la industria musical.

Según medios mexicanos, el artista se encontraba dentro de un vehículo en compañía de dos personas cuando fue sorprendido por dos sujetos que, de manera repentina, comenzaron a disparar en su contra. Barajas no sobrevivió al ataque, mientras que una de las personas que lo acompañaba también perdió la vida en el lugar. La tercera persona resultó con una lesión en la rodilla y tuvo que ser remitida a un hospital para recibir atención médica.

El hecho ha dejado una ola de tristeza entre los fans del intérprete de 'Háganse a un lado', uno de los temas más populares de Enigma Norteño. En redes sociales, los mensajes de despedida no se hicieron esperar: “Increíble, todavía no puedo creerlo”, “me dueles y mucho, que Dios le dé fuerza a tu familia” y “gracias por tus consejos, tu música seguirá viva” son solo algunos de los comentarios que reflejan el impacto que generó la noticia.

Cantantes de música regional mexicana Foto: Tomada de luznoticias.mx

Cómo murió Ernesto Barajas

De acuerdo con la información publicada por la prensa mexicana, Ernesto Barajas se encontraba dentro de un vehículo cuando los atacantes lo sorprendieron y abrieron fuego de manera continua. Tras el hecho, los responsables habrían huido del lugar en una motocicleta, mientras las autoridades locales desplegaron un operativo en la zona para tratar de dar con su paradero.

El cantante no logró sobrevivir al ataque, dejando un profundo vacío en sus seguidores y en la agrupación que él mismo fundó. La persona que lo acompañaba y que falleció en el sitio aún no ha sido identificada oficialmente, mientras que la tercera persona involucrada se recupera bajo observación médica.

Publicidad

Hasta ahora, no se han entregado mayores detalles de la investigación, pero las autoridades aseguraron que trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido.

Puedes leer: Pepe Aguilar saca a la luz dolorosa enfermedad de su 'hijo favorito'; amenaza su movilidad



El legado de un intérprete del regional mexicano

Ernesto Barajas fue una figura clave dentro de la música regional. Como vocalista y fundador de Enigma Norteño, logró consolidar una trayectoria de más de una década con temas que calaron en el público no solo en México, sino también en Estados Unidos y otros países de habla hispana. Canciones como 'El de los lentes Gucci', 'Se terminó' y 'Aunque hayas dicho adiós' se convirtieron en clásicos dentro de su repertorio, y su estilo particular le permitió ganarse un lugar entre los exponentes más representativos del género.

Publicidad

En el año 2023, según habían reportado algunos medios locales, Barajas habría recibido amenazas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado que exista una relación directa entre esos hechos y lo ocurrido recientemente en el vehículo donde perdió la vida. Ese antecedente, de todas formas, hace parte de las líneas de investigación que se adelantan.