Pepe Aguilar saca a la luz dolorosa enfermedad de su 'hijo favorito'; amenaza su movilidad

La familia Aguilar ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a los acontecimientos que involucran a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Sin embargo, esta vez, la atención se centra en un miembro muy querido y peludo de la familia, pues Pepe Aguilar anunció que su fiel compañero, "Gordo", enfrenta un doloroso padecimiento.



A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de "Perdono y Olvido" reveló que hace aproximadamente diez días, su "pequeño ser que amo profundamente" recibió el diagnóstico de artritis severa en la cadera.

Esta condición está afectando seriamente la movilidad del canino, obligándolo a depender de fuertes analgésicos. Aunque el panorama es desafiante y la posibilidad de una intervención quirúrgica ha sido mencionada por los veterinarios, Pepe Aguilar se mostró esperanzado:

"Vamos a salir de ésta queriéndolo mucho. Por lo pronto anda bien a gusto", expresó, pidiendo también "buenas vibras para el Gordo" a sus seguidores.

"Gordo" no es un perro cualquiera; es, en palabras de Leonardo y Ángela Aguilar, los hijos de Pepe, "el hijo más consentido" de su padre.

Su presencia es constante en la vida del cantante: lo acompaña en giras, conciertos, presentaciones y ha desfilado junto a él en innumerables alfombras rojas y eventos públicos, consolidándose como una auténtica celebridad.

La devoción de Pepe por su pug es tal que incluso se tatuó el rostro de "Gordo" en 2024. Este canino goza de una vida de lujos que incluye collares Louis Vuitton, hospedaje en los mejores hoteles, una zona exclusiva en el camerino del artista y viajes en avión privado.



¿Qué es la artritis severa en perros?

La artritis severa, también conocida como osteoartritis, es una enfermedad degenerativa crónica de las articulaciones. Los veterinarios explican que afecta principalmente las caderas, rodillas y codos.

Con el tiempo, el cartílago que protege los huesos se desgasta, lo que provoca dolor, rigidez y una notoria dificultad para moverse. En sus fases más avanzadas, los perros pueden llegar a perder casi toda su movilidad.

En el caso específico de los pugs, esta condición es particularmente frecuente. Esto se debe a su conformación corporal compacta, la tendencia al sobrepeso y una predisposición genética a problemas óseos. Los síntomas que los dueños pueden observar en sus mascotas incluyen:

Cojera o dificultad al caminar, especialmente al levantarse o después de un esfuerzo.

Dolor evidente al moverse, que puede manifestarse con gruñidos o rechazo al contacto.

Inactividad, prefiriendo descansar en lugar de jugar o subir escaleras.

Rigidez, sobre todo en las patas traseras.

Pérdida de masa muscular en las extremidades debido a la falta de uso.

En algunos casos, inflamación visible en la cadera o rodillas. Aunque la artritis severa puede aparecer más temprano en pugs debido a su predisposición genética, un tratamiento adecuado y cuidados en casa pueden ayudar a muchos a mantener una vida activa y cómoda.

La noticia generó una oleada de empatía y apoyo entre los seguidores de Pepe Aguilar, quienes no dudaron en enviar sus "buenas vibras" para la pronta recuperación de "Gordo".

La esperanza y el amor incondicional por su compañero canino son el pilar sobre el que la familia Aguilar enfrentará esta nueva y sensible prueba.

