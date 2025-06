Pepe Aguilar recordó cómo inició el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El cantante de música regional mexicana Pepe Aguilar ofreció una entrevista a medios de su país, en la que habló abiertamente sobre la relación entre su hija, Ángela Aguilar, y el también intérprete Christian Nodal.

La pareja, que contrajo matrimonio en julio del año pasado, ha sido objeto de constantes críticas desde que hicieron pública su unión, generando un intenso debate en redes sociales y medios del espectáculo por la rapidez del compromiso y los antecedentes sentimentales de Nodal.

Pepe Aguilar confesó como se enteró del romance entre Ángela Aguilar y Nodal

Durante una charla con Paty Chapoy en el programa ‘Ventaneando’, Pepe Aguilar confesó que la noticia de la relación lo tomó por sorpresa, especialmente por lo rápido que se dio todo.

“Me cayó como balde de agua fría”, expresó entre risas, aunque también con sinceridad, dejando ver que, como padre, necesitó tiempo para asimilar la situación.

Lo interesante del caso es que fue él mismo quien los presentó en una de sus giras en 2018. En ese entonces, Nodal tenía 17 años y Ángela apenas 14. “Estaban muy jóvenes”, recordó. Desde ese momento, según comentó, ya se notaba cierta conexión entre ellos, aunque siempre en un plano inocente y profesional.

Video: Increíble reacción de Pepe Aguilar al ver a Nodal en su cumpleaños Foto: Instagram @nodal y AFP

No obstante, al ser tan chicos, no ocurrió nada en ese momento. Fue hasta el 2020, en plena pandemia, que retomaron el contacto. “Tengo entendido que volvieron a hablar durante el confinamiento. Pero como estábamos encerrados, no pasó gran cosa. Luego, Cristian comenzó una relación, y después otra, hasta que finalmente inició algo con Ángela”, explicó.

El cantante agregó que más adelante comprendió que ese afecto entre ambos existía desde temprana edad. “Era un amor platónico. Ahora que ambos tienen carreras consolidadas y autonomía, pueden tomar sus propias decisiones.

Si ese sentimiento venía desde los 14 y 17 años”, comentó, insinuando que la conexión emocional entre ambos habría sido más profunda de lo que parecía en un inicio.

Aunque han circulado muchas críticas, sobre todo por la supuesta infidelidad de Nodal a Cazzu, la artista argentina con la que tuvo una hija, estas declaraciones han provocado también que se cuestione su relación anterior con Belinda, con quien estuvo de 2020 a febrero de 2022.

Ángela Aguilar Foto: Getty Imágenes

Los internautas no han tardado en atar cabos y plantear teorías sobre posibles coincidencias temporales que podrían sugerir una cercanía previa con Ángela.

A raíz de lo dicho por Pepe Aguilar, muchos usuarios en redes sociales especulan que durante ese tiempo Nodal podría haber estado en contacto con Ángela. Algunos incluso lo ven como una historia de amor que atravesó el tiempo y diversas etapas, mientras otros lo consideran una narrativa cuestionable.

A pesar de los rumores y la presión mediática, la pareja ha defendido públicamente su amor y ha insistido en que su relación se basa en sentimientos genuinos, dejando atrás las especulaciones.

“Estamos felices y eso es lo único que debería importar”, expresó Ángela recientemente en un breve encuentro con la prensa, mientras Nodal ha preferido mantener un bajo perfil desde que se reavivaron las críticas.

