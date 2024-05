Christian Nodal y la excusa que se invento para acercarse a Cazzu: "A mi ella me encantaba"

Recientemente, el reconocido cantante de música regional mexicana Christian Nodal, estuvo como invitado en un video podcast llamado “Noche de luz”, en el que abrió su corazón y habló espontáneamente de diferentes temas relacionados con su vida personal; entre ellos su relación con la rapera argentina Julieta Cazzucheli, más conocida en la industria de la música y el entretenimiento como 'Cazzu'.

El artista contó que su primer acercamiento con Cazzu se dio a través de Instagram, donde le escribió un mensaje privado con la excusa de querer presentarle una propuesta para que grabaran algo juntos. Un hecho que al final no terminó sucediendo pues el objetivo real de Christian se cumplió, y desde que empezaron a verse, se dedicaron a fortalecer su relación.

“Es un mujerón. A mi ella me encantaba. (…) Ella no quería ser mi novia para empezar. Entoces, yo me fui a vivir a Argentina, y compré una casa ahí para hacer que las cosas pasaran”.

Para Christian, Cazzu ha influido de manera muy positiva en su vida, incluso, reconoce que ha conocido mucho del feminismo gracias a ella. Y a cambiado algunos de sus pensamientos, pues reconoce que era muy celoso.

Nodal reveló también cómo se enteró que Julieta estaba embarazada. Según el relato del cantante, se encontraban en Japón de viaje, y la cantante se empezó a sentir mal; por lo que decidieron comprar algunas pruebas de embarazo, las cuales todas salieron positivas. Aunque si bien nada fue planeado, el artista reconoce que fue muy feliz al conocer la noticia y a hoy, su hija Inti se ha convertido en su refugio, su lugar seguro.

A Nodal se le ve renovado, tranquilo y sobre todo muy feliz. Un bienestar que él le atribuye a sus sesiones de terapia con el psicólogo, y que sus seguidores le agradecen a Cazzu.

El mexicano, quien se ha posicionado como uno de los exponentes más importantes de la música regional mexicana, no sólo por su innegable talento, sino también por imponer su propio estilo, también declaró que se ha atrevido a experimentar con su ropa y accesorios, buscando romper con estereotipos, e invitando a las personas que se enamoren de los proyectos musicales de los artistas, no de cómo se ven pues para él, al final esto termina siendo lo menos importante.