Accidente aéreo en Medellín: video del momento exacto del caos; dos personas heridas

La tarde de este viernes, Medellín vivió una escena que paralizó a vecinos y transeúntes de la Comuna 11. Una avioneta de color blanco se precipitó y terminó estrellándose en inmediaciones de la Calle 47D con carrera 72, muy cerca al sector Estadio, dejando como saldo dos personas heridas.

El accidente, ocurrido hacia las 3:30 p. m., movilizó de inmediato a los organismos de emergencia. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín informó en su cuenta oficial de X que unidades de Bomberos atendieron el siniestro, estabilizando inicialmente a los lesionados, quienes resultaron ser los tripulantes de la aeronave.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que ambos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. También señaló que la avioneta procedía del municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, y que las causas del accidente aún son materia de investigación.

El punto exacto del impacto fue un parque ubicado en zona residencial, a pocos metros de la estación Estadio del metro de Medellín. Testigos relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras, generando confusión y temor entre quienes se encontraban en las calles o dentro de sus viviendas.

Según versiones iniciales, la aeronave cayó de forma repentina, sin señales previas que alertaran a la comunidad, lo que provocó que varios vecinos salieran corriendo hacia el lugar para intentar entender lo ocurrido y auxiliar a los tripulantes.

Video muestra el momento exacto del accidente

En redes sociales comenzó a circular un video grabado por testigos segundos después del impacto. En las imágenes se observa la avioneta completamente destruida, con partes de su estructura esparcidas por el parque. Varias personas, visiblemente alteradas por lo sucedido, se acercan al punto del siniestro mientras intentan brindar ayuda a los ocupantes.

El material también muestra a algunos vecinos intentando comunicarse con los organismos de socorro, mientras otros buscan apartar escombros para facilitar el acceso a los heridos. La aeronave, de tamaño pequeño, quedó inclinada sobre un costado, con el fuselaje fracturado y alas parcialmente desprendidas.

Bomberos y personal de gestión del riesgo arribaron en cuestión de minutos, cerrando el perímetro para garantizar la seguridad y permitir el ingreso de ambulancias. El operativo incluyó inspección con equipos especiales para descartar cualquier riesgo de incendio o fuga de combustible, lo que generó la evacuación momentánea de personas que se encontraban en zonas cercanas.

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para establecer qué provocó que la avioneta, que cubría la ruta Tolú–Medellín, terminara precipitándose en plena zona urbana.

Una avioneta procedente de Tolú se precipitó a tierra en el sector de Laureles - Estadio, en Medellín. pic.twitter.com/gVXIsf0lQB — Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 15, 2025

