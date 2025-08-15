Fallece reconocido locutor de emisora tras perder lucha contra el cáncer

El reconocido locutor, Fernando Varón o también conocido como ‘El rey del vacilón’ terminó falleciendo en las horas de la tarde de este 14 de agosto, tras varios meses de lucha contra un cáncer de garganta, hecho que generó un gran luto en la comunidad de la radio en Colombia por esta pérdida.

Fernando Varón fue reconocido por sus colegas como una persona con mucha energía, alegría y un fuerte compromiso en su profesión como locutor; así mismo, gracias a estas características lo terminaron convirtiendo en un referente entre los diferentes colegas y oyentes, en especial en la región de Ibagué.



El comunicador murió en Ibagué, esto tras una intensa lucha silenciosa contra un agresivo cáncer de garganta que le fue diagnosticado tiempo atrás. De hecho, su recorrido fue clave en la zona radial del Tolima, logrando dejar huella en miles de personas que sintonizaron sus formatos en su extensa trayectoria.

Gracias a la información brindada por Radio Uno Fusa, quien difundió un comunicado en el que se informaba la muerte del integrante del equipo radial. En donde, comentó sus cualidades y elementos positivos, así mismo, mencionó el rol que llevó en Radio Uno para Ibagué y todos los municipios cercanos. Su sepelio sería el sábado 16 de agosto.



¿Quién fue el locutor Fernando Varón?

El reconocido locutor Fernando Varón logró tener una reconocida trayectoria de 28 años, en donde comenzó su aventura radial en el año 1997 cuando se abrió camino en emisoras como La Voz del Tolima, Sabor Stereo, Radio Policía Nacional y Olímpica Stereo, donde siempre le imprimió su estilo característico.

Varón logró convertirse en una figura reconocida en el desarrollo de la radio en el Tolima especial a Radio Uno, lugar que se convertiría en su hogar definitivo. Allí, se convirtió en la voz de todas las mañana para toda esta región.

De igual forma, "El hombre del vacilón”, también fue reconocido como el “El papá del vallenato” debido a su amor eterno a este género musical. Por otro lado, en 2022 fue reconocido como el Mejor Locutor del Tolima, sin embargo, pese a este título, él prefirió que el protagonismo lo tuvieran sus invitados, sus oyentes y su equipo en la emisora.

